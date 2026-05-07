Ekonomický kalendár: Trhy sa zameriavajú na nemecké dáta a vystúpenia predstaviteľov centrálnych bánk

Štvrtková seansa bude pravdepodobne relatívne rušná. Platí to z hľadiska makroekonomických dát aj vystúpení predstaviteľov centrálnych bánk. Investori sa zamerajú najmä na európske priemyselné a obchodné dáta, rozhodnutia o úrokových sadzbách vo Švédsku a Nórsku a tiež na viacero komentárov zástupcov ECB a Fedu. Osobitnú pozornosť priťahujú silné nemecké priemyselné dáta, ktoré by mohli zlepšiť sentiment okolo európskej ekonomiky. Neskôr počas dňa sa pozornosť trhov presunie do USA, kde budú kľúčové dáta z trhu práce a komentáre predstaviteľov Fedu.
Dnešný ekonomický kalendár
08:00 Nemecko: Priemyselné objednávky sezónne očistené (m/m): marec: skutočnosť 5 %: výhľad 1 %: predchádzajúca hodnota 1,4 %
08:00 Nemecko: Priemyselné objednávky sezónne neočistené (r/r): marec: predchádzajúca hodnota 2,2 %
08:00 Nemecko: Priemyselné objednávky očistené o pracovné dni (r/r): marec: skutočnosť 6,3 %: predchádzajúca hodnota 3,5 %
08:30 Maďarsko: Maloobchodné tržby očistené o pracovné dni (r/r): marec: predchádzajúca hodnota 3,8 %
08:45 Francúzsko: Obchodná bilancia sezónne očistená (EUR): marec: výhľad -5,6 mld.: predchádzajúca hodnota -5,78 mld.
09:00 Švajčiarsko: Miera nezamestnanosti sezónne neočistená: apríl: predchádzajúca hodnota 3,1 %
09:00 Švajčiarsko: Miera nezamestnanosti sezónne očistená: apríl: výhľad 3 %: predchádzajúca hodnota 3 %
09:00 Česká republika: Obchodná bilancia (CZK): marec: výhľad 19,8 mld.: predchádzajúca hodnota 19,3 mld.
09:00 Česká republika: Priemyselná výroba (r/r): marec: výhľad 1,9 %: predchádzajúca hodnota 1,3 %
09:00 Slovensko: Obchodná bilancia (EUR): marec: predchádzajúca hodnota 321,6 mil.
09:00 Slovensko: Maloobchodné tržby (r/r): marec: predchádzajúca hodnota -2,5 %
09:00 Eurozóna: Prejav člena Výkonnej rady ECB Luisa de Guindosa
09:30 Švédsko: Rozhodnutie o úrokových sadzbách: máj: výhľad 1,75 %: predchádzajúca hodnota 1,75 %
10:00 Nórsko: Rozhodnutie o úrokových sadzbách: máj: výhľad 4,00 %: predchádzajúca hodnota 4,00 %
11:00 Eurozóna: Maloobchodné tržby sezónne očistené (m/m): marec: výhľad -0,3 %: predchádzajúca hodnota -0,2 %
11:00 Eurozóna: Maloobchodné tržby očistené o pracovné dni (r/r): marec: výhľad 0,9 %: predchádzajúca hodnota 1,7 %
13:30 USA: Správa Challenger o plánovanom prepúšťaní: apríl: predchádzajúca hodnota 60,62 tis.
14:30 USA: Predbežné jednotkové náklady práce (q/q): 1. štvrťrok: výhľad 2,6 %: predchádzajúca hodnota 4,4 %
14:30 USA: Predbežná produktivita (q/q): 1. štvrťrok: výhľad 1,1 %: predchádzajúca hodnota 1,8 %
14:30 Čile: Obchodná bilancia (USD): apríl: predchádzajúca hodnota 3 061 mil.
14:30 Česká republika: Rozhodnutie ČNB o úrokových sadzbách: máj: výhľad 3,50 %: predchádzajúca hodnota 3,50 %
14:30 USA: Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti: týždeň: výhľad 205 tis.: predchádzajúca hodnota 189 tis.
14:40 Eurozóna: Prejav člena Výkonnej rady ECB Philipa R. Lanea
15:00 Poľsko: Prejav guvernéra NBP Adama Glapińského
16:00 USA: Výdavky na stavebníctvo (m/m): február: predchádzajúca hodnota -0,3 %
16:00 USA: Výdavky na stavebníctvo (m/m): marec: výhľad 0,2 %
16:30 USA: Týždenná zmena zásob zemného plynu: týždeň: predchádzajúca hodnota 79 mld.
19:00 Eurozóna: Prejav členky Výkonnej rady ECB Isabel Schnabel
20:05 USA: Prejav prezidentky clevelandského Fedu Beth Hammack
21:00 USA: Spotrebiteľské úvery (USD): marec: výhľad 12,5 mld.: predchádzajúca hodnota 9,48 mld.
21:30 USA: Prejav prezidenta newyorského Fedu Johna Williamsa
