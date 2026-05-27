+17 % do konca roka? Goldman stavia na americké akcie📈

- Goldman Sachs zvýšil cieľ pre S&P 500 na 8 000 bodov do konca roka 2026, predtým 7 600
- Banka odhaduje zisk na akciu indexu 340 dolárov v roku 2026 a 385 dolárov v roku 2027
- Goldman, Morgan Stanley aj Deutsche Bank zhodne očakávajú celkový výnos okolo 17 percent za rok 2026
- Hlavným hnacím motorom rastu zostáva umelá inteligencia a zisky technologických firiem
- Rastúce ceny energií a tlak na spotrebiteľské výdavky zostávajú hlavnými rizikami výhľadu
- Goldman Sachs zvýšil cieľ pre S&P 500 na 8 000 bodov do konca roka 2026, predtým 7 600
- Banka odhaduje zisk na akciu indexu 340 dolárov v roku 2026 a 385 dolárov v roku 2027
- Goldman, Morgan Stanley aj Deutsche Bank zhodne očakávajú celkový výnos okolo 17 percent za rok 2026
- Hlavným hnacím motorom rastu zostáva umelá inteligencia a zisky technologických firiem
- Rastúce ceny energií a tlak na spotrebiteľské výdavky zostávajú hlavnými rizikami výhľadu
Jedna z najvplyvnejších bánk na Wall Street výrazne zmenila výhľad pre americký akciový trh. Goldman Sachs v utorok zvýšil svoj rok-end cieľ pre index S&P 500 na 8 000 bodov z predchádzajúcich 7 600, pričom ako hlavný dôvod uviedol silnejší výhľad firemných ziskov po mimoriadne robustnej výsledkovej sezóne za prvý kvartál. Pre investorov je to signál, ktorý sa len tak neprehliadne.
GRAF: US500 (H4)
Zdroj: xStation5
Banka zvýšila odhad zisku na akciu pre S&P 500 na 340 dolárov pre rok 2026 a na 385 dolárov pre rok 2027. Za hlavným optimizmom stojí presvedčenie, že rast ziskov poháňaný umelou inteligenciou nie je krátkodobý jav. Banka zároveň argumentuje, že práve rast zárobkov poháňa celkový výnos indexu od začiatku roka a tento trend by mal pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Stratégovia Goldman Sachs sa tak pridali k optimistickému tónu kolegov z Morgan Stanley a Deutsche Bank, ktoré tiež počítajú s celkovým výnosom okolo 17 percent pre index S&P 500 za celý rok 2026. Ide o pozoruhodný konsenzus v čase, keď geopolitické napätie na Blízkom východe a rastúce ceny energií vytvárajú pre investorov neistotu.
Rastúce ceny energií zaťažujú domácnosti a vytvárajú tlak na spotrebiteľské výdavky. Goldman napriek tomu zostáva konštruktívny. Banka predpokladá, že vyššie investície do AI infraštruktúry vykompenzujú tento tlak. Technologický sektor, ktorý ťahá indexy nahor, zatiaľ dáva bankárom za pravdu. Otázka zostáva, či firemné zisky dokážu udržať tempo s očakávaniami. Akékoľvek sklamanie vo výsledkoch alebo zhoršenie makroekonomických podmienok by mohlo revidované ciele rýchlo spochybniť.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Ropa prehlbuje straty a testuje lokálne minimá 🚩 Piper Sandler stavia na odraz
NZD najsilnejšou menou po jastrabom prekvapení zo strany RBNZ 📄
Ekonomický kalendár: Index richmondského Fedu a výsledky zaujímavých spoločností 🔎
🎥 Ranný komentár: Ďalší rast AI infra akcií, nové Ferrari, miznúca equity risk premium a čínske lietadlá
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.