Ekonomický kalendár: USA, Veľká Británia a časti Európy budú pre obchodovanie zatvorené 💡 (25.05.2026)

Upozornenie: obchodovanie je dnes veľmi slabé. Trhy sú zatvorené v USA pre Memorial Day, vo Veľkej Británii pre Spring Bank Holiday a v častiach Európy pre Turíce. Týka sa to Nemecka, Francúzska a Švajčiarska. Euronext a Xetra budú otvorené, ale pri slabých objednávkových knihách môže akákoľvek správa z Teheránu alebo Washingtonu vyvolať prudké pohyby.
🌍 Čo hýbe trhom?
- Hlavnou témou sú rokovania medzi USA a Iránom a Hormuzský prieliv. Trump cez víkend najprv oznámil, že dohoda je „z veľkej časti vyrokovaná“. V nedeľu však svoj postoj zmenil. Námorná blokáda zostáva v platnosti, kým dohoda nebude podpísaná a ratifikovaná. Napriek tomu na trhu prevláda optimizmus. Dva tankery LNG opustili Hormuzský prieliv a supertanker s irackou ropou pre Čínu vyplával z Perzského zálivu po tom, čo tam uviazol takmer tri mesiace.
📈 Otvorenie trhu – risk-on
- Európske futures otvárajú v režime risk-on. DE40 rastie o +1,65 % na 25 252 bodov a EU50 pridáva +1,60 % na 6 094 bodov. Nikkei 225 dnes dosiahol historický rekord. Postupne prelomil hranice 64 000 a 65 000 bodov a uzavrel na 65 263 bodoch (+3,04 %). Taiwanský Taiex tiež dosiahol historické maximum nad 43 000 bodmi (+2,91 %). Futures na S&P 500 rastú o +0,7 % a futures na Nasdaq o +1,2 %.
🛢️ Ropa – najväčší porazený
- OIL (Brent) klesá o -5,35 % na 94,52 USD/barel, zatiaľ čo WTI stráca -5,75 % na 90,65 USD/barel. Ide o najnižšie úrovne za posledné dva týždne. Pokles je priamou reakciou na pokrok v rokovaniach s Iránom. Zlato rastie o +1,21 % na 4 562 USD/oz. Rast ťahá slabší dolár, nie klasický efekt bezpečného prístavu. Striebro je silnejšie a pridáva +2,91 %.
💱 Meny
- Dolár je pod tlakom. USDIDX klesá o 0,30 % na 98,93. EUR/USD rastie na 1,1643 a GBP/USD na 1,3486. Čínsky jüan podľa fixingu PBOC stojí na 6,8318. Ide o jeho najsilnejšiu úroveň od februára 2023.
📋 Dnešné makroekonomické údaje
- Žiadne.
🔑 Čo sledovať?
- Akýkoľvek tweet alebo príspevok od Trumpa, prípadne akékoľvek vyjadrenie Rubia k Iránu, môže vyvolať prudké pohyby na rope, dolári a indexových futures. Pre nízku likviditu môže byť efekt zosilnený. Plnohodnotná obchodná seansa s bežnou likviditou sa obnoví až v utorok. Dovtedy bude trh čeliť aj výsledkovej sezóne. V stredu reportujú Salesforce a PDD Holdings, vo štvrtok Royal Bank of Canada, Dell Technologies a Autodesk.
