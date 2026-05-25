Ranné zhrnutie: Geopolitický risk-on po víkende 🟩 (25.05. 2026)

🌍 GEOPOLITIKA – Hormuzský prieliv / Irán
- Konflikt medzi USA a Iránom zostáva hlavným hybateľom trhov. Trump v sobotu oznámil, že dohoda o otvorení Hormuzského prielivu je „z veľkej časti vyrokovaná“ a bude čoskoro oznámená. V nedeľu však svoj postoj zmenil. Uviedol, že sa netreba ponáhľať a námorná blokáda zostane v platnosti, kým dohoda nebude podpísaná a ratifikovaná.
- Minister zahraničných vecí Rubio potvrdil, že na stole je „podstatný návrh“ týkajúci sa opätovného otvorenia prielivu. Zdôraznil, že diplomacia dostane všetok priestor, kým sa začnú zvažovať alternatívy. Fyzickým dôkazom čiastočného otvorenia sú dva tankery LNG, ktoré opustili Hormuzský prieliv smerom do Pakistanu a Číny. V sobotu navyše z Perzského zálivu odplával supertanker s irackou ropou pre Čínu, ktorý tam uviazol takmer tri mesiace.
🏦 MAKRO / CENTRÁLNE BANKY
- Nový predseda Fedu Kevin Warsh nastúpil do funkcie na pozadí stagflácie. Trhy plne započítavajú zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov v januári 2027. To predstavuje dramatický obrat oproti očakávaniam pred vypuknutím konfliktu, keď sa počítalo s dvoma zníženiami sadzieb v roku 2026. Spotrebiteľská dôvera v USA v máji klesla na rekordné minimá pre rastúce ceny palív.
- Lagarde naznačila revíziu inflačných prognóz ECB pred zasadnutím 11. júna. Trh pozorne sleduje, či ECB upraví trajektóriu úrokových sadzieb v dôsledku energetického šoku. NZIER odporúča, aby RBNZ tento týždeň (27. mája) ponechala sadzby na 2,25 %, no zároveň naznačuje, že v nasledujúcich štvrťrokoch sú pravdepodobné zvýšenia.
- PBOC stanovila fixing USD/CNY na 6,8318. Ide o výrazne silnejší jüan oproti trhovým odhadom (6,7880) a trh to vníma ako jemný signál podpory posilňovania čínskej meny. Singapur prekonal prognózy rastu HDP za 1. štvrťrok a miestna centrálna banka MAS signalizovala stabilizáciu úrokovej politiky. Ministerstvo obchodu však varuje pred rizikami z Blízkeho východu.
📈 TRHY – PREHĽAD
- Začiatok týždňa ovládol risk-on sentiment. Futures na S&P 500 rastú o +0,7 %, futures na Nasdaq o +1,2 % a zlato vďaka slabšiemu doláru pridáva +1,4 %. Dow Jones v piatok uzavrel na rekordnom maxime 50 579 bodov (+0,58 %), S&P 500 na 7 473 bodoch (+0,37 %) a Nasdaq na 26 343 bodoch (+0,19 %).
- Poznámka k trhovej likvidite: trhy sú dnes zatvorené v USA pre Memorial Day, vo Veľkej Británii pre Spring Bank Holiday, v Hongkongu a Južnej Kórei. Niektoré európske burzy tiež slávia Svätodušný pondelok, vrátane Nemecka, Francúzska, Švajčiarska a Rakúska. Euronext a Xetra však budú otvorené, zatiaľ čo švajčiarska burza zostane zatvorená. Nízka likvidita môže výrazne zosilniť akékoľvek správy z Teheránu alebo Washingtonu.
🌏 ÁZIA
- Nikkei 225 dosiahol rekordné maximum. Postupne prelomil hranice 64 000 a 65 000 bodov a uzavrel na 65 263 bodoch (+3,04 %). Išlo o priamu reakciu na pokles cien ropy a pokrok v rokovaniach s Iránom. Taiwanský Taiex tiež dosiahol historické maximum nad 43 000 bodmi (+2,91 %).
- Austrálsky ASX 200 vzrástol o +0,47 %, čínsky CSI 300 o +0,91 % a indický Nifty 50 o +1,03 %. V Ázii dnes nie sú naplánované žiadne významné makroekonomické údaje.
- JP225 (CFD) dnes rastie o 3,24 % na 65 372 bodov. Ide o najväčší rast medzi hlavnými indexmi. DE40 pridáva 1,65 % na 25 252 bodov a EU50 rastie o 1,60 % na 6 094 bodov. Európske futures otvárajú silno v režime risk-on.
💱 MENY
- CHF je dnes podľa Currency Strength Meter jednoznačne najsilnejšou menou. Na druhom a treťom mieste sú GBP a AUD. Na opačnom konci rebríčka sú JPY, USD a NZD. Ide o jasný odklon od bezpečných mien smerom k rizikovejším menám.
- EUR/USD rastie o +0,11 % na 1,1643. GBP/USD pridáva +0,26 % na 1,3486. USD/JPY je takmer bez zmeny na 158,86. EUR/PLN je stabilný na 4,2343, zatiaľ čo USD/PLN mierne klesá (-0,12 %) na 3,6367. Zlotý mierne posilňuje vďaka slabšiemu doláru.
- NOK a CHF výrazne posilňujú voči ostatným menám, zatiaľ čo JPY a TRY sú pod tlakom. USDIDX, teda dolárový index, klesá o 0,30 % na 98,93.
🛢️ KOMODITY
- Ropa je najväčším porazeným dnešnej seansy. OIL (Brent CFD) klesá o 5,35 % na 94,52 USD/barel, zatiaľ čo OIL.WTI stráca 5,75 % na 90,65 USD/barel. Ide o najnižšie úrovne za posledné dva týždne. Pokles je priamou reakciou na pokrok v rokovaniach medzi USA a Iránom a na signály, že Hormuzský prieliv sa fyzicky odblokúva.
- Zlato (GOLD CFD) rastie o +1,21 % na 4 562 USD/oz. Paradoxne ho podporuje slabší dolár, nie bežný dopyt po bezpečnom prístave. Striebro (SILVER CFD) rastie výraznejšie, o +2,91 % na 77,70 USD/oz. Zemný plyn (NATGAS) klesá o -0,86 % na 2,99 USD.
- Ceny ropy zostávajú nad predvojnovými úrovňami, od 28. februára rastú o 30 %. Analytici varujú, že aj po opätovnom otvorení Hormuzského prielivu potrvá mesiace, kým sa energetický dodávateľský reťazec vráti do normálu. Inflačný tlak preto rýchlo nezmizne.
₿ KRYPTOMENY
- Bitcoin (CFD) rastie o +1,68 % na 77 215 USD. Pohybuje sa v súlade so širším risk-on sentimentom a ťaží zo slabšieho dolára aj lepšej nálady na trhu. Pohyb je však mierny v porovnaní s výkonom ázijských akcií.
🔑 ČO DNES SLEDOVAŤ
- Každý titulok z rokovaní medzi USA a Iránom je kľúčový. Trh balansuje medzi eufóriou a sklamaním. Pre nízku likviditu, keďže USA, Veľká Británia a časti Európy sú zatvorené, môže každý tweet alebo príspevok od Trumpa či Rubia vyvolať prudké pohyby na rope, dolári aj indexových futures. Plnohodnotná obchodná seansa s plnou likviditou sa vráti až v utorok.
Volatilita pozorovaná naprieč hlavnými inštrumentmi. Zdroj: xStation
Ekonomický kalendár: USA, Veľká Británia a časti Európy budú pre obchodovanie zatvorené 💡 (25.05.2026)
💯Denné zhrnutie - Wall Street blízko rekordov pred predĺženým víkendom
🔴Nová éra vo Fede: Kevin Warsh preberá vedenie. US30 nad 50 tis.
Odráža Waller postoj Warsha? Držať sadzby bez zmeny, ale pokračovať v znižovaní bilancie?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.