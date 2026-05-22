💯Denné zhrnutie - Wall Street blízko rekordov pred predĺženým víkendom

📈 Globálne trhy a burzy
- Americké akciové indexy pred predĺženým víkendom výrazne rastú, pričom Dow Jones Industrial Average vytvára nové historické maximá. Kontrakt na US30 sa obchoduje nad 50 800 bodmi po tom, čo predchádzajúci deň prerazil psychologickú hranicu 50 000 bodov.
- Kontrakt na US500 sa tiež blíži k rekordným maximám, drží sa nad úrovňou 7 500 bodov a zaznamenáva už ôsmy rastový týždeň v rade. Ide o najdlhšiu takúto sériu od roku 2023.
- Optimizmus na Wall Street sprevádza pokles indexu volatility VIX na úrovne, ktoré trh nevidel od začiatku februára. Výborný sentiment je priamo spojený s poklesom cien ropy po nedávnych komentároch Donalda Trumpa a signáloch z Iránu, ktoré naznačujú pokročilé štádium mierových rokovaní.
- Trhy zažívajú úzku rally ťahanú umelou inteligenciou. UBS varuje pred jej extrémnou koncentráciou. Od vypuknutia konfliktu s Iránom na začiatku marca vzrástol kôš akcií spojených s AI, napríklad ekosystém Anthropic, o 56 %, zatiaľ čo širší trh meraný indexom S&P 500 Equal Weighted sa pohybuje do strany.
- Prílev kapitálu podporuje firemnú likviditu. Hodnota spätných odkupov akcií a fúzií a akvizícií v USA prekročila v roku 2026 rekordný 1 bilión USD.
📱 Spoločnosti
- Akcie IBM (+2,2 %) a GlobalFoundries (+5,5 %) rastú v reakcii na rozhodnutie americkej vlády podporiť rozvoj domácej kvantovej infraštruktúry sumou 2 miliardy USD.
- Medzi najväčšie rastové tituly po výsledkoch alebo aktualizácii výhlaďu patria IMAX (+15 % pre špekulácie o možnom predaji spoločnosti), Workday (+8,1 %), Zoom (+8 %), Ross Stores (+5,2 %) a Take-Two (+4,6 %), ktoré oficiálne oznámilo vydanie Grand Theft Auto VI na 19. novembra.
- Čínske technologické firmy sú pod silným predajným tlakom, vrátane BABA (-3,9 %) a TCOM (-6,1 %), ktoré reagujú na oznámenie nových regulačných sankcií. Pod tlakom je aj biotechnologická firma Denali Therapeutics (-3,1 %) po neúspešných klinických testoch lieku na Parkinsonovu chorobu.
📊 Makroekonomika
- Index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan prudko klesol na 44,8 bodu oproti trhovému očakávaniu 48,2 bodu. Súčasne výrazne vzrástli jednoročné inflačné očakávania na 4,8 % a päťročné na 3,9 %.
- Nemecký index Ifo príjemne prekvapil a vzrástol na 84,9 bodu, zatiaľ čo trh očakával pokles na 84,2 z predchádzajúcich 84,4. To ostro kontrastuje so slabými PMI dátami. Subindex očakávaní vzrástol na 83,8 a hodnotenie súčasnej situácie dosiahlo 86,1.
- Údaje o maloobchodných tržbách vo Veľkej Británii dopadli výrazne horšie, než sa čakalo. Medziročný rast sa zastavil na 0 %, zatiaľ čo trh čakal 1,3 % po predchádzajúcich 1,7 %. V medzimesačnom vyjadrení došlo k poklesu o 1,3 % oproti očakávanému poklesu o 0,6 % a predchádzajúcemu rastu o 1,7 %.
- Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že jadrové otázky sa v súčasnej fáze rokovaní neriešia, hoci iné zdroje naznačujú, že prípadný presun obohateného uránu do tretích krajín bude kľúčovou podmienkou na zrušenie sankcií voči Teheránu.
🏦 Menová politika a Fed
- Prezident Donald Trump oficiálne uviedol Kevina Warsha do funkcie nového predsedu Fedu a tým načrtol obrysy novej Trump-Warsh doktríny. Centrálna banka opúšťa forward guidance v prospech väčšej nepredvídateľnosti a flexibility. Bol odmietnutý pohľad, že silná ekonomika automaticky vytvára infláciu, a dôraz sa presúva na podporu ponuky a inovácií. Stratégia sa zároveň posúva k agresívnemu rastu HDP s cieľom „vyrásť z dlhu“ bez prudkého zvyšovania sadzieb. Trump vyhlásil, že Warsh má plnú nezávislosť, zároveň však dodal, že nový šéf chápe potrebu podporovať rastúcu ekonomiku.
- Členovia Fedu sa zároveň posúvajú jastrabím smerom, na čele s Christopherom Wallerom, ktorého prejav posilnil dolár. Waller označil debaty o rýchlom znižovaní sadzieb za „šialené“ a oznámil posun Fedu k neutrálne jastrabiemu postoju, v ktorom hlavnú úlohu hrá lepkavá inflácia a vysoké spotrebiteľské očakávania. Navrhol ďalšie znižovanie bilancie, teda QT v objeme ďalších 300 až 500 miliárd USD, a zároveň priznal, že návrat k malej bilancii z obdobia pred rokom 2008 už nie je reálny. Varoval, že pokles pod psychologickú hranicu 6 biliónov USD by mohol paralyzovať medzibankový trh.
🛢️ Komodity
- Cena ropy WTI dnes prudko klesá o viac než 2 % a padá k úrovni 95 USD. Brent sa po rolovaní obchoduje pod hranicou 100 USD.
- Zlato dnes stráca 0,5 % a drží sa tesne nad 4 500 USD za uncu. Lacnejšia ropa mu zatiaľ nepomáha pre protivietor v podobe silnejšieho amerického dolára.
💱 Meny
- Americký dolár zreteľne posilňuje a tlačí hlavný menový pár EURUSD smerom k úrovni 1,16. To dnes vytvára tlak na euro aj na drahé kovy.
