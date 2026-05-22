🔴Nová éra vo Fede: Kevin Warsh preberá vedenie. US30 nad 50 tis.

Dnešné uvedenie Kevina Warsha do funkcie predsedu Federálneho rezervného systému Donaldom Trumpom pôsobí ako verejný manifest hlbokej reformy americkej centrálnej banky. Výroky amerického prezidenta počas ceremónie jasne ukazujú, čo Biely dom od nového šéfa očakáva a s akou agendou Warsh do inštitúcie prichádza.
Kľúčové piliere Trump-Warsh doktríny
- Koniec forward guidance: Trumpovo oznámenie, že Warsh obmedzí prax forward guidance, signalizuje revolúciu v trhovej komunikácii. Fed doteraz svoje kroky naznačoval mesiace dopredu, čo podľa kritikov, vrátane Warsha, robilo centrálnu banku závislou od nálad Wall Street a pripravovalo ju o flexibilitu. Pod novým vedením by Fed mal prestať „viesť investorov za ruku“ a stať sa menej predvídateľným. Mal by reagovať na prichádzajúce dáta, nie na dávno dané sľuby. Warsh už skôr upozorňoval, že Fed by mal byť schopný rozhodovať na základe vlastných prognóz bez toho, aby čakal, kým sa tvrdé dáta skutočne objavia. Ak svojim predikciám veríme, prečo nereagujeme?
- „Ekonomický rast neznamená infláciu“: To je základ ekonomickej filozofie tejto dvojice. Trump priamo spochybnil konzervatívny makroekonomický pohľad a vyhlásil, že silná a produktívna ekonomika môže a má rásť rýchlo, bez toho, aby automaticky vytvárala cenové tlaky. Warsh má ukázať, že podpora ponuky a inovácií je lepším liekom na infláciu než dusenie dopytu.
- Vyrásť z dlhu namiesto uťahovania opaskov: Trump povedal: „Máme určitý dlh, ktorý chceme vyriešiť. Z dlhu vyrastieme.“ To znamená odmietnutie úspornej politiky v prospech agresívneho rastu HDP, ktorý relatívne zníži záťaž amerického dlhu. Tento plán si však vyžaduje predsedu Fedu, ktorý pri prvých známkach ekonomického oživenia nezačne prudko zdražovať peniaze.
- Návrat k „hlavnej misii“: Trumpov výrok, že „Fed sa vzdialil od svojej hlavnej misie“, mieri na nedávnu tendenciu centrálnej banky venovať sa vedľajším témam. Pre Warsha znamená návrat ku koreňom sústrediť sa na stabilitu dolára, ochranu finančného systému a zníženie bilancie, ktorá narástla na absolútny limit.
Paradox „totálnej nezávislosti“
Trumpov prejav ukazuje dualitu jeho prístupu k nezávislým inštitúciám, ktorá je preňho typická.
„Chcem, aby bol Warsh úplne nezávislý. Nepozeraj na mňa, rob si svoje,“ vyhlásil prezident, aby o chvíľu neskôr dodal: „Warsh chápe, že keď je ekonomika silná, treba ju nechať rásť.“
Tento výrok presne vymedzuje hranice tejto „nezávislosti“. Warsh má voľnú ruku, pokiaľ jeho kroky podporujú silný ekonomický rast.
Pre nového šéfa Fedu to bude obrovská manažérska aj komunikačná výzva. Do funkcie vstupuje so silným mandátom od prezidenta, ale skutočný test nezávislosti príde až vo chvíli, keď tvrdá realita trhu bude vyžadovať rozhodnutia, ktoré pôjdu proti politickej agende Bieleho domu. Obmedzenie komunikácie prostredníctvom forward guidance mu pritom môže poskytnúť ideálnu dymovú clonu pre autonómnu politiku bez neustáleho vysvetľovania trhom a politikom.
Sám Trump napokon uzavrel, že trh hľadí do budúcnosti optimisticky, a poukázal na to, že index Dow Jones Industrial Average dosahuje rekordné hodnoty vysoko nad hranicou 50 000 bodov.
💯Denné zhrnutie - Wall Street blízko rekordov pred predĺženým víkendom
Odráža Waller postoj Warsha? Držať sadzby bez zmeny, ale pokračovať v znižovaní bilancie?
Zapojí sa Bielorusko do vojny?
Trumpov človek preberá Fed 🚨 Ustojí Warsh tlak Bieleho domu, alebo padne nezávislosť centrálnej banky? 🏦
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.