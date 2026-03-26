Ekonomický kalendár: V centre pozornosti sú žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA a prejavy členov Fedu

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne slabý a žiadne z dnešných zverejnení pravdepodobne nevyvolá výraznejší nárast trhovej volatility. Najväčší potenciál majú dáta o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti v USA, pretože môžu byť vnímané ako signál pokračujúcej odolnosti americkej ekonomiky. To by mohlo podporiť výnosy a americký dolár, no zároveň zvýšiť inflačné riziká. Okrem toho uvidíme aj údaje o sentimente z hlavných európskych ekonomík a komentáre člena Fedu Stephena Mirana k inflačným rizikám. Jeho výroky môžu poslúžiť ako určitý lakmusový papierik pre postoj Kevina Warshe, ktorý by mal po Jeromovi Powellovi prevziať vedenie.
Ekonomický kalendár
8:00 – Nemecko: Spotrebiteľský sentiment GfK za marec, očakávanie -27,3 vs. predchádzajúcich -24,3
8:45 – Francúzsko: Podnikateľská klíma za marec, očakávanie 96 vs. predchádzajúcich 97
- Očakávanie spotrebiteľskej dôvery 89 vs. predchádzajúcich 91
10:00 – Taliansko: Spotrebiteľská dôvera za marec, očakávanie 95,6 vs. predchádzajúcich 97,4
10:00 – Nórsko: Rozhodnutie Norges Bank, očakáva sa ponechanie sadzieb na 4 %
13:30 – USA: Žiadosti o podporu v nezamestnanosti, očakávanie 210 tis. vs. 205 tis. minulý týždeň
16:00 – USA: Index Fedu z Kansas City, očakávanie 3 vs. predchádzajúcich 5
21:00 – USA: Prejav členky Fedu Lisy Cook
23:00 – USA: Prejav člena Fedu Stephena Mirana
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.