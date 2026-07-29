Ekonomický kalendár: Všetko naraz! Rozhodnutie Fed a výsledky Big Tech preverí investorov (29.07.2026)

Dnešné obchodovanie na finančných trhoch prebieha v znamení absolútnej „ťažkej váhy".
Na jednej strane nás čaká kľúčová makroudalosť v podobe rozhodnutia Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách v USA a tlačovej konferencie guvernéra Fed Kevina Warsha. Trh momentálne oceňuje asi 30% šancu na zvýšenie sadzieb na dnešnom zasadnutí FOMC a 100% šancu na september. Z pohľadu trhu sme teda blízko zasadnutia typu „hod mincou", takže potenciál prekvapenia a nárast volatility (najmä na EURUSD) je obrovský.
Pozornosť hráčov z Wall Street však bude natiahnutá do krajnosti, pretože skutočná skúška sentimentu okolo celého technologického sektora a monetizácie AI príde tesne po zatvorení pravidelného obchodovania. Práve vtedy predstavia svoje finančné výsledky za II. štvrťrok dvaja giganti: Meta Platforms a Microsoft.
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej a rannej obchodnej seanse:
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Austrália: Štvrťročná inflácia CPI za II. štvrťrok dopadla nižšie, ako sa očakávalo, čo prinesie úľavu RBA. V medziročnom vyjadrení ukazovateľ klesol na 3,9% r/r (konsenzus: 4,1% r/r), pričom v medzikvartálnom vyjadrení dosiahol 0,6% q/q oproti očakávaným 0,7% q/q (v oboch prípadoch údaje za II. štvrťrok). V júni inflácia klesla na 3,8% z 4% v máji.
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Švédsko: Prekvapivo silné predbežné údaje o HDP za II. štvrťrok. Ekonomika vzrástla až o 1,4% q/q (konsenzus: 0,7% q/q) a 2,8% r/r (oproti očakávaným 1,9% r/r), čím vymazala pokles z predchádzajúceho štvrťroka.
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Nórsko: Solídne oživenie maloobchodného predaja bez automobilov za jún. Odčítanie dosiahlo 1,8% m/m, čím výrazne kompenzovalo májový prepad (-2,1% m/m).
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Nemecko: Dovozné ceny za jún klesli o -0,7% m/m (v súlade s konsenzom). V medziročnom vyjadrení vzrástli o 6,1% r/r.
Makroekonomický kalendár
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09:00 Poľsko – Ukazovateľ trhu práce podľa BIEC za júl. Predchádzajúci odčítanie: 76,9.
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10:30 Veľká Británia – Schválené žiadosti o hypotekárny úver za jún. Konsenzus: 57 tis. Predchádzajúci odčítanie: 56,2 tis.
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10:30 Veľká Británia – Peňažná zásoba M4 (m/m) za jún. Konsenzus: 0,2%. Predchádzajúci odčítanie: 0,1%.
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13:00 USA – Týždenný index žiadostí o hypotekárny úver (MBA). Predchádzajúci odčítanie: 1,9%.
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16:30 USA – Týždenná zmena zásob ropy podľa EIA. Konsenzus: -1,3 mil. bar. Predchádzajúci odčítanie: 2,01 mil. bar.
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16:30 USA – Týždenná zmena zásob benzínu podľa EIA. Konsenzus: -0,7 mil. bar. Predchádzajúci odčítanie: 0,76 mil. bar.
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16:30 USA – Týždenná zmena zásob destilátov podľa EIA. Konsenzus: 0,1 mil. bar. Predchádzajúci odčítanie: 1,4 mil. bar.
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20:00 USA – Rozhodnutie FOMC o úrokových sadzbách. Konsenzus: 3,50–3,75%. Predchádzajúci odčítanie: 3,50–3,75%.
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20:30 USA – Tlačová konferencia šéfa Fed (Jerome Powell) po zasadnutí FOMC.
Najdôležitejšie zverejnenia výsledkov spoločností
Wall Street:
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Microsoft (MSFT) – prioritná správa pre celý sektor Big Tech a investorov hodnotiacich tempo monetizácie riešení AI a rast príjmov z cloudu Azure.
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Meta Platforms (META) – skúška kondície trhu digitálnej reklamy a výšky kapitálových výdavkov (Capex) na infraštruktúru umelej inteligencie.
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Lam Research Corp.
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Qualcomm
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Procter & Gamble (pred otvorením)
3 trhy, na ktoré dnes stojí za to sa zamerať:
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EUR/USD (FX) – Hlavný menový pár bude väčšinu dňa obchodovať v režime vyčkávania (aktuálne bez zmeny pri 1,1399). O 20:00 a 20:30 však nastane prudký nárast volatility. Rozhodnutie FOMC a tón vyjadrení Kevina Warsha určia bezprostredný smer amerického dolára na najbližšie týždne.
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Nasdaq 100 / US100 (akciový index) – Technologický index je naďalej pod silným predajným tlakom, poháňaným obavami z bubliny AI a situáciou na Blízkom východe. Rozhodnutie a rétorika Fed spolu s výsledkami kľúčových členov indexu (Meta a Microsoft) môžu byť dôvodom na odraz, ale rovnako aj na prelomenie ďalších kľúčových podporných úrovní.
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Ropa naftová – surovina dostane dnes každý možný dôvod na volatilitu. Okrem opätovnej eskalácie na Blízkom východe a výkyvov kurzu dolara po rozhodnutí Fed čaká investorov zverejnenie správy Ministerstva energetiky USA (EIA). Konsenzus predpokladá pokles zásob o 1,3 milióna barelov.
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