Ekonomický kalendár: Všetky oči sa upierajú na hlasovanie o zákone o financovaní federálnej vlády (12.11.2025)

- Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu bude hlasovať o návrhu zákona Senátu, ktorý by zabezpečil financovanie federálnych úradov do konca januára 2026, čím by sa mohlo ukončiť rekordne dlhé zastavenie činnosti vlády.
- Komentáre členov Fed-u a ECB budú hlavným faktorom ovplyvňujúcim kurz EUR/USD.
- Očakáva sa, že správy OPEC a API zvýšia volatilitu na trhu s ropou.
Očakáva sa, že dnešné zasadnutie bude z hľadiska hlavných makroekonomických správ relatívne pokojné, pričom pozornosť investorov sa sústredí na hlasovanie Snemovne reprezentantov USA o zákone o federálnych výdavkoch, ktorý schválil Senát a ktorý by mohol ukončiť viac ako 40-dňový shutdown vlády. Mnohí demokrati už prisľúbili, že návrh zákona zablokujú, pričom za nedostatočný považujú prísľub „prehodnotiť“ reformu zdravotníctva v decembri. Prvé hlasovanie by sa malo začať okolo 21.00 h SELČ.
Z makropohľadu budú najdôležitejšími udalosťami prejavy členov Fed-u a ECB, ktoré budú relevantné najmä pre volatilitu EUR/USD. Očakávania decembrového zníženia sadzieb v USA pomaly ožívajú, keďže nedávne údaje ADP ukázali priemerný týždenný pokles počtu pracovných miest za posledné štyri týždne o približne 11 000. Pre trh s ropou bude kľúčovou udalosťou zverejnenie správy OPEC a údajov API o zásobách ropy v USA.
Na Wall Street zverejnia finančné výsledky spoločnosti Cisco Systems, Tencent Music Entertainment a Circle Internet, zatiaľ čo v Európe sa už objavili správy spoločností Bayer a Infineon.
Ekonomický kalendár na dnes:
08:00 – Nemecko: Októbrové údaje o inflácii:
- HICP r/r: skutočnosť 2,3 %; prognóza 2,3 %; predchádzajúce 2,4 %.
- HICP m/m: skutočnosť 0,3 %; prognóza 0,3 %; predchádzajúce 0,2 %
- CPI r/r: skutočnosť 2,3 %; prognóza 2,3 %; predchádzajúce 2,4 %
- CPI m/m: skutočnosť 0,3 %; prognóza 0,3 %; predchádzajúce 0,2
09:30 – Čína: Októbrové celkové sociálne financovanie
- prognóza 1 230,0 mld.; predchádzajúca 3 530,0 mld.
09:30 – Čína: Nové úvery (október)
- prognóza 460,0B; predchádzajúca 1 290,0B
09:30 – Čína: Rast objemu nesplatených úverov (r/r)
- prognóza 6,6 %; predchádzajúca 6,6
11:00 – Eurozóna: Zasadnutie Euroskupiny
13:00 – USA: Mesačná správa OPEC
14:30 – Kanada: Údaje o bývaní a stavebníctve za september
- Stavebné povolenia: prognóza +0,8 % m/m; predchádzajúca -1,2 % m/m
22:30 – USA: Správa EIA
- Zásoby ropy podľa API: predchádzajúce +6,500 mil.
