Eli Lilly smeruje k globálnemu schváleniu tabletky na obezitu orforglipron po úspešnej tretej fáze testov

Spoločnosť Eli Lilly oznámila úspešné výsledky tretej fázy klinickej štúdie ATTAIN‑2, ktorá testovala účinky orforglipronu – perorálneho lieku na liečbu obezity. Štúdia zahŕňala dospelých s obezitou alebo nadváhou a súčasne s diabetom 2. typu. Liek splnil všetky stanovené primárne aj kľúčové sekundárne ciele.
Výsledky: strata hmotnosti, pokles A1C a kardiometabolické zlepšenia
Pri najvyššej dávke dosiahli pacienti priemerné zníženie telesnej hmotnosti o 10,5 % (približne 10,4 kg) v priebehu 72 týždňov. Hladina A1C, teda dlhodobý ukazovateľ hladiny cukru v krvi, klesla v priemere o 1,8 %. Zlepšili sa tiež ďalšie kardiometabolické ukazovatele, ako napríklad cholesterol, krvný tlak a triglyceridy.
Bezpečnostný profil a vedľajšie účinky
Bezpečnostný profil orforglipronu bol porovnateľný s injekčnými GLP‑1 liekmi ako Mounjaro alebo Zepbound. Najčastejšími vedľajšími účinkami boli mierne až stredne silné tráviace ťažkosti – nevoľnosť, hnačka alebo zápcha. Celkový počet pacientov, ktorí prerušili liečbu, bol podobný ako v skupine s placebom.
Regulácia a očakávania trhu
Eli Lilly uviedla, že má kompletné klinické dáta potrebné na začatie globálneho regulačného procesu ešte tento rok. Akcie spoločnosti reagovali pozitívne a v premarketovom obchodovaní stúpli o viac ako 1,5 %. Podľa analytikov Morgan Stanley by v optimistickom scenári mohol ročný predaj lieku dosiahnuť do roku 2033 až 40 miliárd dolárov.
Postavenie na trhu a konkurencia
Tieto nové výsledky prichádzajú po sklamaní zo štúdie ATTAIN‑1, ktorá nedosiahla očakávania trhu. Pozitívne dáta z ATTAIN‑2 však výrazne zlepšili sentiment a posilnili pozíciu Eli Lilly na trhu GLP‑1 liekov, kde súperia najmä s firmou Novo Nordisk.
Zdroj: xStation5
