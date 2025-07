Elon Musk navrhuje, aby Tesla investovala do xAI. SpaceX už prispela 2 miliardami USD

Elon Musk oznámil, že o investícii Tesly do jeho AI startupu xAI budú rozhodovať samotní akcionári. Tento krok prichádza len niekoľko dní po tom, čo SpaceX investovala 2 miliardy USD. xAI zatiaľ zaostáva za konkurenciou a potrebuje miliardy na výpočtovú infraštruktúru.

Hlasovanie akcionárov Tesly

Musk na platforme X napísal:

„Ak by to bolo na mne, Tesla by už dávno investovala do xAI. Budeme o tom hlasovať.“

Aj keď Tesla čelí poklesu tržieb, ku koncu marca mala k dispozícii 16 miliárd USD v hotovosti. Rozhodnutie však musí prejsť súhlasom predstavenstva aj akcionárov.

Financovanie xAI

Spoločnosť xAI získala celkovo približne 10 miliárd USD – polovicu ako dlh a polovicu ako vlastný kapitál. Do tejto sumy patrí aj investícia od SpaceX. Firma však nedosahuje úroveň financovania konkurentov ako OpenAI, ktorých podporili Microsoft a SoftBank.

Kritika a konflikty záujmov

Kritici poukazujú na možné zneužitie kapitálu a stret záujmov, podobne ako pri fúzii SolarCity s Teslou. Musk tvrdí, že spájanie xAI a Tesly neplánuje.

Integrácia technológií

Chatbot Grok od xAI je už súčasťou platformy X a systému zákazníckej podpory Starlinku. V blízkej budúcnosti bude dostupný aj v Teslách a v robotoch Optimus.

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: