EU50 blízko rekordných maxím: Európske akcie podporujú plošné zisky a spätné odkupy

EU50 dnes zaznamenáva mierne pozitívnu seansu. Index intradenne rastie o 0,4 %, zatiaľ čo celkový obraz trhu zostáva konštruktívny. Aktuálne sa 71 % zložiek indexu obchoduje v kladnom teritóriu a 60 % akcií zostáva nad svojím 50-dňovým aj 200-dňovým kĺzavým priemerom. To naznačuje, že rally je naprieč trhom široko rozložená. Index zostáva len 1,5 % pod svojím historickým maximom (ATH). Za posledných 7 dní pridáva +1,0 %, za posledný mesiac +3,4 % a od začiatku roka +5,0 %.
Sektory: Materials, Financials a Industrials vedú trh
Dnešné zisky ťahajú predovšetkým sektory Materials, Financials, Communications, Technology a Industrials. Najsilnejším sektorom sú Materials, ktoré rastú o 0,8 % vďaka silnému výkonu spoločností Saint-Gobain (+1,83 %) a BASF (+1,28 %). V sektore Financials patria medzi najvýraznejšie rastové tituly UniCredit (+1,52 %), BNP Paribas (+1,41 %) a BBVA (+1,34 %). Sektor však nie je jednotne pozitívny. Deutsche Bank (-2,29 %) je aktuálne najslabšou zložkou medzi hlavnými hybateľmi dňa. V sektore Industrials sa darí spoločnostiam Airbus (+1,95 %) a Safran (+1,38 %). Tlak na index naopak prichádza zo strany titulov ako Bayer (-1,77 %), Siemens Energy (-1,69 %) a Anheuser-Busch InBev (-0,90 %).
Spätné odkupy dodávajú európskym akciám ďalšiu podporu
Ďalším zdrojom podpory pre európsky trh zostáva téma rekordných spätných odkupov akcií. Podľa Barclays spoločnosti v rámci indexu Stoxx 600 v apríli odkúpili akcie v hodnote približne 18 mld. EUR, čo je blízko cyklických maxím a výrazne nad sezónnymi priemermi. Barclays tiež uvádza, že takmer 80 % programov spätných odkupov oznámených na rok 2026 zatiaľ nebolo zrealizovaných. To by mohlo v nadchádzajúcich mesiacoch naďalej poskytovať európskym akciám technickú podporu zo strany dopytu.
Oznámené programy spätných odkupov
- Siemens oznámil program spätného odkupu akcií v hodnote 6 mld. EUR.
- Shell oznámil program spätného odkupu akcií v hodnote 3 mld. USD.
- Eni oznámila program spätného odkupu akcií v hodnote 1,5 mld. EUR.
- ING oznámila program spätného odkupu akcií v hodnote 1 mld. EUR.
- Deutsche Bank bola spoločnosťou Barclays označená ako jedna z firiem s veľkým objemom zostávajúcich spätných odkupov vzhľadom na trhovú kapitalizáciu, ktoré majú byť realizované do konca augusta.
- Tenaris, Quilter, Bridgepoint, British American Tobacco, Serco a Royal Unibrew boli tiež označené ako spoločnosti s relatívne veľkými zatiaľ nedokončenými programami spätných odkupov.
Dnešný obraz indexu EU50 zostáva pozitívny, hoci skôr selektívny než euforický. Zároveň zostáva valuácia indexu s trailing P/E pomerom 18,7x relatívne nízka v porovnaní s valuačnými násobkami hlavných amerických akciových indexov.
