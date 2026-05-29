Nemecké inflačné údaje výrazne pod očakávaniami. Holubičí signál pre ECB?

Nemecké inflačné údaje vyšli pod očakávaniami trhu. Podľa metodiky HICP ceny v máji medzimesačne klesli o 0,1 % a podľa CPI dokonca o 0,2 %. Zverejnené údaje majú pred nadchádzajúcim zasadnutím Európskej centrálnej banky jasne holubičie vyznenie.
- Nemecký HICP medziročne (predbežne): 2,70 %
- Odhad: 2,8 %, predchádzajúci: 2,90 %
- Nemecký CPI medziročne (predbežne): 2,60 %
- Odhad: 2,9 %, predchádzajúci: 2,90 %
- Nemecký HICP medzimesačne (predbežne): -0,10 %
- Odhad: 0,0 %, predchádzajúci: 0,50 %
- Nemecký CPI medzimesačne (predbežne): -0,20 %
- Odhad: 0,1 %, predchádzajúci: 0,60 %
EUR/USD dnes zostáva pod úrovňou 1,166 a stále sa obchoduje pod kľúčovou rezistenciou vyznačenou 200-dňovým EMA červenou líniou. Menový pár aktuálne konsoliduje v pásme 1,1570–1,1760, zatiaľ čo kĺzavé priemery sa splošťujú. To naznačuje absenciu jasného smerového impulzu. Hodnota RSI blízko 47 a neutrálny MACD ukazujú na rovnováhu medzi kupcami a predajcami. Z technického pohľadu by prerazenie nad 1,1760 mohlo otvoriť cestu smerom k 1,19, zatiaľ čo pohyb pod 1,1570 by zvýšil riziko testu supportnej zóny 1,14–1,15.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
BREAKING: Prudký pokles CAD. Kanadské údaje o HDP vystrašili investorov 🚨
Veľkí držitelia Bitcoinu prestávajú nakupovať a trh stráca oporu ⚠️
Jen opäť mieri k nebezpečnej hranici 160 za dolár 🚨
EU50 blízko rekordných maxím: Európske akcie podporujú plošné zisky a spätné odkupy
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.