Európske akcie pod tlakom. Výpredaj na Wall Street spúšťa najväčší týždenný pokles od apríla

- Index STOXX Europe 50 klesá zhruba o 1 % a mieri k najväčšiemu týždňovému poklesu od apríla, najviac strácajú ťažobné a technologické tituly.
- Siemens Energy oslabila asi o 6,9 % a ASML o 8 %, napriek tomu, že patria k tohtoročným víťazom a Siemens oznámil rekordný buyback.
- Štvrtkový obrat na S&P 500 po výsledkoch Nvidie, neistota okolo Fedu a obavy z vysokých valuácií vedú k technickej korekcii a znižovaniu rizika naprieč trhmi.
Európske akcie na konci týždňa strácajú kvôli prelievaniu tlaku z výpredajov na Wall Street. Investori spochybňujú vysoké valuácie technologických firiem a zároveň si nie sú istí ďalším postupom amerického Fedu.
STOXX 50 mieri k najhoršiemu týždňu od apríla
Index STOXX Europe 50 ráno klesal zhruba o 1 % a smeruje k najväčšiemu týždennému poklesu od apríla. Najväčší tlak je na ťažobné a technologické tituly, ktoré patria k najcitlivejším segmentom na zmeny sentimentu a sadzieb.
Výrazný výber ziskov je viditeľný u tohtoročných víťazov. Akcie Siemens Energy oslabili približne o 6,9 %, napriek tomu, že firma oznámila doteraz najväčší program spätného odkupu akcií. Investori tak využívajú silný rast z predchádzajúcich mesiacov na realizáciu ziskov. Pod tlakom je aj ASML, jeden z hlavných technologických ťahúňov indexu, ktorého akcie klesli dokonca až o 8 %.
Obrat na Wall Street, Fed a technická korekcia
Ďalšiu vlnu nervozity priniesol štvrtkový vývoj v USA. Index S&P 500 zažil najväčší intradenný pokles od jarného obdobia colných turbulencií. Po silnom štarte, podporenom veľmi dobrými výsledkami Nvidie, sa trh otočil do straty. Investori začali opäť riešiť, či bude mať Fed priestor ďalej znižovať sadzby, keďže posledná správa z trhu práce priniesla zmiešaný obraz.
K obavám z nastavenia menovej politiky sa pridáva pocit, že valuácie najmä pri veľkých technologických firmách sú napäté. V kombinácii s technickými faktormi to motivuje krátkodobé a systematické stratégie k ďalšiemu znižovaniu rizika. Časť správcov pritom opisuje aktuálny vývoj skôr ako zdravú korekciu, ktorá sa môže pretiahnuť ešte do začiatku budúceho týždňa, ale nemusí nevyhnutne spochybniť možnosť neskoršieho oživenia smerom k záveru roka.
Graf: EU50 (D1)
