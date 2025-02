EURUSD klesá o viac ako 1 % 📌

Trumpove siln├ę obchodn├ę cl├í podporuj├║ dol├ír na celom trhu ­čĺÁ­čľő´ŞĆ

Menov├ę p├íry naviazan├ę na americk├Ż dol├ír otv├íraj├║ so siln├Żmi rozdielmi v d├┤sledku zavedenia obchodn├Żch ciel na Mexiko, Kanadu a ─î├şnu. Trump zd├┤raz┼łuje, ┼że 25 % cl├í na Mexiko a Kanadu (okrem kanadskej ropy, na ktor├║ sa vz┼ąahuje 10 % clo) a 10 % clo na ─î├şnu s├║ zameran├ę na zastavenie pr├şlevu drog a neleg├ílnych pris┼ąahovalcov do USA. obchod s USA je pre severoamerick├ę ekonomiky k─ż├║─Źov├Ż. V pr├şpade Mexika a Kanady predstavuje v├Żvoz do USA pribli┼żne 15 % ich HDP, zatia─ż ─Źo v pr├şpade ─î├şny s├║ to pribli┼żne 2 %. Vzh─żadom na potenci├ílne obchodn├ę obmedzenia agent├║ra Bloomberg odhaduje, ┼że hospod├írsky rast USA by sa v tomto roku mohol zn├ş┼żi┼ą o 1,5 percentu├ílneho bodu, ak cl├í zostan├║ v platnosti po─Źas cel├ęho roka. O─Źak├íva sa, ┼że Kanada a Mexiko poc├ştia v├Żrazne silnej┼í├ş vplyv t├Żchto obchodn├Żch obmedzen├ş.

Narastaj├║ pochybnosti o opr├ívnenosti ciel vzh─żadom na ich ┼íirok├Ż rozsah. S najv├Ą─Ź┼íou pravdepodobnos┼ąou bud├║ cl├í napadnut├ę na Najvy┼í┼íom s├║de, tak┼że ich pokra─Źovanie v s├║─Źasnej podobe je neist├ę. Na druhej strane Kanada u┼ż zaviedla odvetn├ę cl├í vo v├Ż┼íke 25 % a podobn├ę opatrenia ohl├ísilo aj Mexiko. O pr├şpadnej reakcii ─î├şny zatia─ż nie s├║ k dispoz├şcii ┼żiadne inform├ície.

Americk├Ż dol├ír vo v┼íeobecnosti posil┼łuje. Vo─Źi v├Ą─Ź┼íine mien si dol├ír prip├şsal takmer 1 %. O 2 % vzr├ístol aj vo─Źi mexick├ęmu pesu (MXN) a len o 0,3 % vo─Źi z├ímorsk├ęmu ─Ź├şnskemu jenu (CNH). Tieto pohyby v┼íak boli predt├Żm ove─ża v├Żraznej┼íie. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Reakcia trhu

V prvej ─Źasti d┼ła sa na dev├şzovom trhu prejavuje v├Żrazn├í volatilita. Investori sa po v├şkendov├Żch ozn├ímeniach ob├ívaj├║ eskal├ície obchodnej vojny. Medzi najvolatilnej┼íie meny patria americk├Ż dol├ír, kanadsk├Ż dol├ír a mexick├ę peso. Investori tie┼ż oce┼łuj├║ odvetn├ę cl├í zo strany Kanady a Mexika. Pl├íny Kanady na zavedenie odvetn├Żch ciel s├║ u┼ż zn├íme a o─Źak├íva sa, ┼że bud├║ podobn├ęho rozsahu ako cl├í zaveden├ę Spojen├Żmi ┼ít├ítmi. Odpove─Ć Mexika v┼íak zost├íva nejasn├í, hoci sa o nej uva┼żuje.

EURUSD zaznamenal v├Żrazn├║ medzeru smerom nadol, klesol takmer na ├║rove┼ł 1,0200 a otestoval ned├ívne lok├ílne minim├í z 13. janu├íra. Ak p├ír uzavrie pod ├║rov┼łou 1,0243, bude to znamena┼ą najni┼ż┼íiu zatv├íraciu ├║rove┼ł od novembra 2022. Do hry op├Ą┼ą vstupuje ot├ízka parity EURUSD. Hoci cl├í na E├Ü e┼íte neboli uvalen├ę, panuje presved─Źenie, ┼że je to len ot├ízkou ─Źasu. Hovorca Bieleho domu nazna─Źil, ┼że Trump by sa k t├ęme obchodn├Żch ciel na Eur├│pu mohol vr├íti┼ą za─Źiatkom marca, hoci vzh─żadom na nepredv├şdate─żnos┼ą nov├ęho prezidenta by tak├ęto rozhodnutie mohlo pr├şs┼ą e┼íte sk├┤r. Ak by boli cl├í zaveden├ę bud├║ci v├şkend a EURUSD by tento t├Ż┼żde┼ł svoje straty nezotavil, paritu by sme mohli vidie┼ą u┼ż pri otvoren├ş trhu bud├║ci pondelok.

EURUSD v s├║─Źasnosti testuje lok├ílne minim├í z prvej polovice janu├íra. Ak sa na trh vr├íti optimizmus, prv├í k─ż├║─Źov├í ├║rove┼ł odporu sa nach├ídza okolo 1,0280, po ktorej nasleduje ponukov├ę p├ísmo pod 1,0350. Je tie┼ż d├┤le┼żit├ę pripomen├║┼ą, ┼że tento t├Ż┼żde┼ł bude zverejnen├Żch nieko─żko v├Żznamn├Żch makroekonomick├Żch spr├ív vr├ítane Non-Farm Payrolls (NFP) v piatok. Zdroj: xStation5