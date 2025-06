EURUSD klesá pod 1,15 🏛️

Fed pravdepodobne ponech├í sadzby nezmenen├ę, no projekcie m├┤┼żu by┼ą jastrabie ­čŽů

Dnes o 20:00 ozn├ími Feder├ílny rezervn├Ż syst├ęm svoje rozhodnutie o ├║rokov├Żch sadzb├ích, nasledova┼ą bude tla─Źov├í konferencia predsedu Fedu Jeroma Powella o 20:30. Hlavn├Żm zameran├şm v┼íak bud├║ aktualizovan├ę makroekonomick├ę projekcie zverejnen├ę spolu s rozhodnut├şm o sadzb├ích. Ke─Ć┼że je pravdepodobnos┼ą zmeny sadzieb minim├ílna, trhy sa s├║stredia na anal├Żzu nov├Żch progn├│z, ktor├ę by mali nazna─Źi┼ą v├Żznamn├ę zmeny.

─îo o─Źak├íva┼ą od dne┼ín├ęho zasadnutia FOMC:

Fed by mal ponecha┼ą ├║rokov├ę sadzby nezmenen├ę ┼ítvrt├Żkr├ít po sebe (na ├║rovni 4,25ÔÇô4,50 %).

Napriek ned├ívnym miernej┼í├şm infla─Źn├Żm d├ítam m├┤┼żu ÔÇ×dot plotÔÇť a makroekonomick├ę progn├│zy vysla┼ą jastrab├ş sign├íl, odr├í┼żaj├║ci neistotu ─Źlenov FOMC oh─żadom cien v s├║vislosti s clami a politickou nepredv├şdate─żnos┼ąou.

Pod─ża Bloomberg Economics nov├Ż ÔÇ×dot plotÔÇť nazna─Ź├ş len jedno zn├ş┼żenie sadzieb o 25 b├ízick├Żch bodov do konca roka 2025.

Powell by mal zauja┼ą umiernen├Ż postoj, pri─Źom zd├┤razn├ş opatrnos┼ą vzh─żadom na r├┤zne rizik├í a neistoty. K─ż├║─Źov├í bude ot├ízka, ─Źi si Fed m├┤┼że dovoli┼ą ─Źaka┼ą na jasnej┼íie makrod├íta bez v├Ą─Ź┼í├şch n├íkladov.

Jadrov├í infl├ícia st├íle nad 2% cie─żom Fedu.

Ako vysoko Fed odhaduje infláciu?

Marcov├ę projekcie u┼ż vopred zd├┤raznili neistotu Fedu o bud├║cnosti ÔÇô e┼íte pred v├Żrazn├Żm zv├Ż┼íen├şm ciel a bezprecedentnou obchodnou vojnou medzi USA a ─î├şnou. Aj ke─Ć infl├ícia v├Żrazne nevzrast├í a ekonomick├ę ├║daje nie s├║ slab├ę, rizik├í infl├ície sa zv├Ż┼íili v d├┤sledku pretrv├ívaj├║cich ciel (napr. na aut├í, oce─ż, hlin├şk a mnoh├ę ─Ź├şnske produkty), aj ke─Ć boli ─Źiasto─Źne zn├ş┼żen├ę z extr├ęmnych ├║rovn├ş (145ÔÇ»%).

Nov├ę makroekonomick├ę projekcie by mali odr├í┼ża┼ą v├Żrazn├║ rev├şziu infla─Źn├Żch odhadov smerom nahor, pravdepodobne a┼ż do bud├║ceho roka. K─ż├║─Źovou ot├ízkou bude, ─Źi Fed st├íle o─Źak├íva, ┼że infl├ícia dosiahne svoj 2% cie─ż do roku 2027.

O─Źak├ívan├ę zmeny projekci├ş (pod─ża Bloomberg Economics):

Progn├│za jadrovej PCE infl├ície na rok 2025: m├┤┼że st├║pnu┼ą na 3,5 % z p├┤vodn├Żch 2,8 %. V s├║─Źasnosti je jadrov├í PCE infl├ícia na ├║rovni 2,5 % a posledn├ę trendy boli ni┼ż┼íie, ne┼ż sa o─Źak├ívalo. Fed by preto mohol zn├ş┼żi┼ą projekciu mierne na 3,3ÔÇô3,4 %.

Progn├│za infl├ície na rok 2026: 2,8 % (z 2,2 %), a na rok 2027: 2,6 % (z 2,0 %). To by znamenalo, ┼że Fed nedosiahne svoj 2% cie─ż ani do roku 2027, a mo┼żno a┼ż v roku 2028.

Revidovan├ę progn├│zy rastu HDP:

2025: pokles na 1,3 % (z 1,7 %)

2026: 1,0 % (z 1,8 %)

2027: 1,0 % (z 1,8 %)

O─Źak├íva sa zv├Ż┼íenie projekcie miery nezamestnanosti, ─Źo by mohlo oslabi┼ą jastrab├ş t├│n vy┼í┼íej infl├ície.

Vzh─żadom na vy┼í┼íiu infl├íciu, slab┼í├ş rast a vy┼í┼íiu nezamestnanos┼ą m├┤┼że Fed zn├ş┼żi┼ą po─Źet o─Źak├ívan├Żch zn├ş┼żen├ş sadzieb tento rok na jedno (medi├ínov├í termin├ílna sadzba by sa zv├Ż┼íila z 3,9 % na 4,1 %). Ak by medi├ín zostal na 3,9 %, trhy by to mohli vn├şma┼ą ako holubi─Ź├ş sign├íl.

 

Trhy st├íle o─Źak├ívaj├║ dve zn├ş┼żenia sadzieb tento rok. Powell pravdepodobne patr├ş medzi t├Żch, ktor├ş vidia priestor pre dve zn├ş┼żenia ÔÇô mohli by pr├şs┼ą v septembri a decembri, ak sa tento v├Żh─żad potvrd├ş.

Zmierni Powell jastrab├ş t├│n?

Na ned├ívnych tla─Źov├Żch konferenci├ích Powell zachov├íval neutr├ílny postoj a poukazoval na zna─Źn├║ neistotu oh─żadom bud├║cnosti. Dnes sa pravdepodobne pok├║si zmierni┼ą jastrab├ş t├│n infla─Źn├Żch projekci├ş. Ofici├ílne vyhl├ísenie m├┤┼że tie┼ż zah┼Ľ┼ła┼ą rev├şzie v├Żh─żadu na trh pr├íce.

Powell pravdepodobne zd├┤razn├ş, ┼że v├Żrazn├ę zmeny na trhu pr├íce by mohli spusti┼ą r├Żchlu reakciu Fedu. M├┤┼że tie┼ż nazna─Źi┼ą, ┼że Fed je st├íle na ceste k zni┼żovaniu sadzieb, ale ─Źak├í na jasnej┼íie ├║daje o infla─Źn├Żch trendoch. Ak ├íno, po─Źiato─Źn├í jastrabia reakcia trhov by sa mohla po─Źas tla─Źovej konferencie r├Żchlo zvr├íti┼ą.

Je d├┤le┼żit├ę si uvedomi┼ą, ┼że Fed neposudzuje len rizik├í obchodnej vojny, ale aj mo┼żn├ę infla─Źn├ę tlaky z ropn├Żch trhov a cien energi├ş vzh─żadom na pretrv├ívaj├║ce nap├Ątie na Bl├şzkom v├Żchode a rast├║ce ceny plynu.

 

Bloomberg uv├ídza, ┼że infl├ícia CPI by mohla vzr├ís┼ą, ak bude ropn├Ż ┼íok z Bl├şzkeho v├Żchodu pretrv├íva┼ą.

Ako zareaguje dolár?

Napriek zv├Ż┼íen├ęmu geopolitick├ęmu nap├Ątiu zost├íva dol├ír slab├Ż, ke─Ć┼że investori uprednost┼łuj├║ bezpe─Źnej┼íie akt├şva ako zlato. Ned├ívna ┼ít├║dia Svetovej rady pre zlato ukazuje, ┼że v├Ą─Ź┼íina centr├ílnych b├ínk v krajin├ích Glob├ílneho Juhu pl├ínuje tento rok zv├Ż┼íi┼ą svoje zlat├ę rezervy.

Trhy v┼íak na─Ćalej o─Źak├ívaj├║ dve zn├ş┼żenia sadzieb. Posledn├ę infla─Źn├ę d├íta z USA boli slab┼íie, ne┼ż sa o─Źak├ívalo. Infla─Źn├ę o─Źak├ívania taktie┼ż klesli a ├║daje z trhu pr├íce ukazuj├║ rast├║ce zn├ímky ochladzovania. Maloobchodn├ę tr┼żby a priemyseln├í produkcia boli tie┼ż slab├ę, hoci to mohlo by┼ą sp├┤soben├ę jednorazov├Żm v├Żkyvom.

Vzh─żadom na mo┼żnos┼ą jastrab├şch projekci├ş by USD mohol kr├ítko po rozhodnut├ş Fedu posilni┼ą. Ak v┼íak Powell dok├í┼że zmierni┼ą interpret├íciu d├ít, trhy by mohli silnej┼íie zapo─Ź├şta┼ą zn├ş┼żenie sadzieb v septembri, ─Źo by pomohlo udr┼ża┼ą EURUSD nad ├║rov┼łou 1,1500. Ak v┼íak bud├║ dominova┼ą obavy z infl├ície, m├┤┼żu sa vr├íti┼ą jastrabie o─Źak├ívania a EURUSD by mohol smerova┼ą k podpornej z├│ne 1,1250ÔÇô1,1300.

