EURUSD: Na rázcestí uprostred meniacich sa naratívov centrálnych bánk 🪙⚔️

Pár EURUSD je v súčasnosti pod obnoveným tlakom smerom nadol a približuje sa k oblasti 1,1450 – 1,1500. Makroekonomické prostredie ovplyvňuje silnejší americký dolár a rastúca geopolitická neistota. Kľúčovým faktorom nedávnych pohybov je energetický šok súvisiaci s konfliktom s Iránom, ktorý výrazne zmenil očakávania týkajúce sa Federálneho rezervného systému (Fed) aj európskych centrálnych bánk.
Pokiaľ ide o Federálny rezervný systém, včerajšie rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami – úrokové sadzby zostali na úrovni 3,50 % – 3,75 %. Celkové posolstvo však bolo viac jastrabie, než trh pôvodne predpokladal. Fed zachoval svoju prognózu zníženia sadzieb v rokoch 2026 – 2027, avšak menej členov FOMC teraz podporuje uvoľňovanie a riziká inflácie sa jasne zvýšili. Jerome Powell zdôraznil, že vyššie ceny ropy by mohli v krátkodobom horizonte opäť posunúť infláciu nad 3 %, pričom zároveň poznamenal, že menová politika zostáva závislá od údajov a mierne reštriktívna.
Reakcia trhu odzrkadľovala toto zmiešané, ale jastrabie posolstvo:
- počiatočné oslabenie dolára sa rýchlo zvrátilo
- EURUSD krátko posilnil, ale potom klesol pod 1,1500 a odvtedy zostáva v tejto zóne
Celkovo Fed zostáva v režime „počkajme a uvidíme“, avšak s opatrnejším a mierne jastrabím zameraním, čo v krátkodobom horizonte podporuje dolár.
Na európskej strane sa situácia vyvíjala oveľa dynamickejšie. Konflikt s Iránom opäť zdôraznil riziká stagflácie, ktoré sú pre eurozónu významnejšie ako pre USA. Hoci je Európa lepšie pripravená ako v roku 2022 (silnejšie euro, diverzifikovanejšie zdroje energie, vylepšené dodávateľské reťazce), na šok na ropnom trhu reaguje oveľa citlivejšie. Ceny ropy v rozmedzí 100–120 USD by mali jasne negatívny vplyv na rast aj infláciu v Európe.
To už viedlo k významnej zmene v komunikácii ECB a očakávaniach trhu:
- prechod od „vyčkávacieho“ naratívu k mierne jastrabímu tónu (Lagardeová, Nagel)
- revízie inflačných prognóz smerom nahor (napr. Nomura: 2,1 % → 2,7 %)
- posun v oceňovaní trhu od zníženia sadzieb smerom k potenciálnemu zvýšeniu sadzieb
Napriek tejto zmene sa očakáva, že ECB dnes ponechá sadzby nezmenené na úrovni okolo 2,0 %. Nedostatok konkrétnych údajov a snaha vyhnúť sa vyvolaniu paniky hovoria proti okamžitému konaniu, ale strednodobý smer politiky je čoraz viac závislý od cien energie. Ak ceny ropy zostanú na vysokej úrovni, zvýšenie sadzieb neskôr v tomto roku sa stáva realistickým scenárom.
Dnešný deň je obzvlášť dôležitý pre pár EURUSD, keďže viaceré európske centrálne banky oznamujú svoje rozhodnutia v rýchlom slede. Švajčiarska národná banka (SNB) pravdepodobne ponechá sadzby na úrovni 0,00 %, pričom bude hľadať rovnováhu medzi rizikami deflácie a silným frankom. Očakáva sa tiež, že Bank of England ponechá sadzby na úrovni 3,75 %, pričom kľúčové bude rozdelenie hlasov. Švédska centrálna banka (Riksbank) pravdepodobne ponechá sadzby na úrovni 1,75 %.
V celej Európe je viditeľný spoločný trend: očakávania zníženia sadzieb sa posunuli a centrálne banky prechádzajú k opatrnejšiemu alebo dokonca jastrabímu postoju kvôli geopolitickým a inflačným rizikám. To sa však ešte plne neodzrkadľuje v skutočných rozhodnutiach o menovej politike.
EURUSD sa nachádza medzi jastrabím postojom Fedu a rýchlo sa meniacimi očakávaniami voči ECB. Energetický šok a väčšia citlivosť Európy na ceny ropy však nakláňajú krátkodobú rovnováhu v prospech dolára, čo ponecháva tento menový pár s mierne medvedím sklonom pred dnešnými rozhodnutiami centrálnych bánk. Trh bude pozorne sledovať nadchádzajúce udalosti.
