EURUSD posilňuje o 0,12 % pred NFP 📈

- Konzensus: približne 50-tisíc nových pracovných miest v novembri (žiadna prognóza pre október); miera nezamestnanosti na úrovni 4,5 %; mzdy +0,3 % m/m.
- Riziká skreslenia dát: Správa pokrýva dva mesiace (október–november) po vládnom výpadku → vyššia volatilita, nižší prekryv v prieskume domácností a žiadna októbrová miera nezamestnanosti.
- Predstihové indikátory zmiešané: Zamestnanosť v ISM Services sa zlepšila, ale zostáva pod 50; ISM Manufacturing oslabil; ADP negatívne; žiadosti o podporu v nezamestnanosti mierne lepšie; plány náboru podľa NFIB tiež mierne vyššie.
- Dopady na Fed: Trh aktuálne započítava len 28 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb v januári; pozitívna NFP môže podporiť USD, ale politiku Fedu nezmení, pokiaľ správa neukáže jasný trend.
- Konzensus: približne 50-tisíc nových pracovných miest v novembri (žiadna prognóza pre október); miera nezamestnanosti na úrovni 4,5 %; mzdy +0,3 % m/m.
- Riziká skreslenia dát: Správa pokrýva dva mesiace (október–november) po vládnom výpadku → vyššia volatilita, nižší prekryv v prieskume domácností a žiadna októbrová miera nezamestnanosti.
- Predstihové indikátory zmiešané: Zamestnanosť v ISM Services sa zlepšila, ale zostáva pod 50; ISM Manufacturing oslabil; ADP negatívne; žiadosti o podporu v nezamestnanosti mierne lepšie; plány náboru podľa NFIB tiež mierne vyššie.
- Dopady na Fed: Trh aktuálne započítava len 28 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb v januári; pozitívna NFP môže podporiť USD, ale politiku Fedu nezmení, pokiaľ správa neukáže jasný trend.
O chvíľu bude zverejnená oneskorená správa o trhu práce v USA. NFP report pokrýva dvojmesačné obdobie a prichádza v čase mimoriadne vysokej neistoty pri interpretácii stavu amerického trhu práce. Konzensus očakáva približne +50 tisíc pracovných miest za november, no súkromné prognózy sa výrazne líšia – od +20 tis. do +100 tis. – kvôli nezvyčajnému skresleniu spôsobenému vládnym výpadkom. Októbrové mzdové údaje pravdepodobne ukážu mierny pokles, no nezahŕňajú mieru nezamestnanosti, pretože chýba prieskum medzi domácnosťami. Za november trhy očakávajú nárast nezamestnanosti na 4,5 %, čo odráža slabší trh práce a šum v dátach po odstávke úradov.
Čo naznačujú makroekonomické indikátory?
Predstihové makroindikátory naznačujú stabilizáciu trhu práce. Nepoukazujú na výrazný pokles, hoci viaceré signály zostávajú zmiešané.
Kompozitný index zamestnanosti ISM – zložený z ISM Services (80 % váha) a ISM Manufacturing (20 % váha) – poukazuje na mierne zlepšenie, aj keď stále zostáva v pásme kontrakcie. Dôležité je, že služby sú na tom výrazne lepšie, a vďaka vyššej váhe ťahajú kompozitný index mierne nahor. Podobný, no rozhodnejší trend, naznačujú aj náborové plány malých podnikov.
Ako ukazuje graf nižšie, náborové plány podľa NFIB úzko korelujú so zmenami zamestnanosti v USA. Tieto dáta preto naznačujú potenciálne priaznivé výsledky.
Aj štvortýždňový priemer nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa mierne zlepšil.
Na druhej strane slabé údaje ADP z posledných mesiacov (vrátane októbra a novembra) naznačujú opačný vývoj. Treba však pripomenúť, že ADP pokrýva len súkromný sektor, zatiaľ čo NFP zahŕňa aj významný vládny sektor. Keďže ADP je súkromný analytický poskytovateľ, dokázal zverejniť údaje aj počas výpadku vládnych úradov.
Mzdy a účasť na trhu práce
Okrem hlavného čísla budú kľúčové údaje o raste miezd a účasti pracovnej sily. Mzdy by mali vzrásť o 0,3 % m/m, čo je v súlade s oslabujúcimi mzdovými tlakmi, no stále nad úrovňami typickými pre 2 % inflačný cieľ Fedu.
V dôsledku výpadku vlády – menšej vzorky prieskumu a skráteného obdobia zberu dát za november – bude údaj o miere nezamestnanosti výrazne zaťažený vyššou štatistickou chybou, čo sťažuje jeho interpretáciu.
Očakávania ohľadom Fedu
Pre trhy aj Fed môže dnešná správa priniesť viac neistoty než jasných signálov. Fed už skôr priznal, že predchádzajúce správy o zamestnanosti mohli byť nadhodnotené približne o 60-tisíc mesačne, čo si vyžaduje opatrnosť pri vyhodnocovaní nových údajov.
Pred zasadaním FOMC 27.–28. januára ešte budú zverejnené kompletné správy o inflácii (CPI) a zamestnanosti. Trh aktuálne započítava 28 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb v januári, a dnešné údaje by museli ukázať buď jasné zrýchlenie, alebo výrazné zhoršenie, aby tieto očakávania významne ovplyvnili. V posledných dňoch očakávania januárového zníženia sadzieb postupne rastú.
EURUSD
EURUSD pokračuje v raste pred kľúčovým zverejnením NFP. Menový pár testuje najvyššie úrovne od septembra, po tom, čo včera jednoznačne prerazil nad hladinu 61,8 % retracementu. Zaujímavé je, že rally pokračuje napriek negatívnemu tónu európskych PMI dát. Dnes sa investori zamerajú na výsledok za november. Ak bude okolo 50-tisíc, volatilita by mala zostať obmedzená.
Naopak, silnejší výsledok – ako naznačuje Bloomberg Economics – by mohol vyvolať pokus o otestovanie úrovne 1,17. Slabší než očakávaný údaj by otvoril priestor na pohyb smerom k 1,18.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Polovodiče vedú výpredaj, platina a striebro dosahujú historické maximá 🚀
🔴Výhľad komodít: Ropa na križovatke. Kam sa bude uberať?
Zlato mieri k novým rekordom: Analytici veria v rast až na 5 000 USD za uncu v roku 2026
Graf dňa: GBPUSD (17.12.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.