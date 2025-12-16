Cena ropy Brent padá pod 60 USD: Nádeje na mier a slabé dáta z Číny zvyšujú tlak na trh

- Cena ropy Brent klesla pod 60 USD, najnižšie od mája, v dôsledku nádejí na mierové riešenie medzi Ruskom a Ukrajinou.
- Slabé ekonomické údaje z Číny zvyšujú obavy o globálny dopyt po rope.
- Trh už teraz zohľadňuje očakávaný prebytok ponuky aj v roku 2026.
- Analytici zostávajú opatrní – cena môže ďalej klesať, no pravdepodobne neprelomí hranicu 55 USD do konca roka.
Cena ropy Brent v utorok klesla pod hranicu 60 USD za barel, prvýkrát od mája tohto roka. Dôvodom je rastúca šanca na mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, čo by mohlo zmierniť sankcie a umožniť návrat ruskej ropy na trh, čím sa zvyšujú obavy z nadmernej ponuky.
Futures na ropu Brent klesli o 0,81 USD na 59,75 USD/barel, zatiaľ čo americká WTI stratila 0,84 USD na 55,98 USD/barel. Podľa Janiva Shaha z Rystad Energy trh započítava možnosť zvýšených dodávok ruskej ropy, ktoré by mohli trh ďalej presýtiť.
Mierové rokovania sú zatiaľ sprevádzané opatrným optimizmom – USA ponúkli Ukrajine bezpečnostné záruky v štýle NATO a európski vyjednávači hlásia pokrok, no Rusko odmieta územné ústupky, čo môže dohodu oddialiť. Napriek tomu analytici očakávajú, že trh bude reagovať s výhľadom na prebytok ponuky v roku 2026.
Podľa PVM Oil Associates by cena ropy Brent mohla dosiahnuť nové ročné minimum, ale pravdepodobne neklesne pod 55 USD do konca roka. Barclays očakáva v roku 2026 priemernú cenu 65 USD/barel, pričom trh už započítava prebytok ponuky na úrovni 1,9 mil. barelov denne.
Slabé ekonomické údaje z Číny taktiež prispievajú k tlaku na pokles cien. November zaznamenal najpomalší rast priemyselnej produkcie za posledných 15 mesiacov a maloobchodné tržby rástli najpomalšie od decembra 2022. Tento vývoj je zásadný, pretože Čína patrí medzi najväčších svetových dovozcov ropy.
Pokles cien sa len mierne zmiernil po zadržaní ropného tankera americkými silami pri pobreží Venezuely, no analytici sa zhodujú, že vysoké zásoby v plávajúcich skladoch a rastúce čínske nákupy venezuelskej ropy znižujú vplyv týchto udalostí na trh.
Graf Oil (H1)
Cena ropy pokračuje v prudkom klesajúcom trende a dosiahla úroveň 59,32 USD za barel, teda pod kľúčovú psychologickú hranicu 60 USD, ktorú trh naposledy testoval v máji 2025. Tento pokles potvrdzuje prerazenie pod kĺzavé priemery a silné technické indikátory. EMA 50 (60,63 USD) a SMA 100 (61,29 USD) smerujú nadol a cena sa nachádza hlboko pod nimi, čo potvrdzuje výrazný medvedí trend. Každý pokus o rast je aktuálne rýchlo vypredávaný, čo signalizuje dominanciu predajcov. CCI dosahuje extrémne nízku hodnotu -131,5, čo naznačuje hlboko prepredaný trh. Môže dôjsť ku krátkodobej technickej korekcii alebo konsolidácii, no bez zmeny hlavného trendu. Momentum zostáva nízke, hoci sa mierne zvyšuje, čo môže naznačovať spomaľovanie tempa poklesu. Objemy ostávajú zvýšené, čo potvrdzuje aktivitu počas výpredajovej fázy.
Zdroj: xStation5
