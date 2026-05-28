⬆️ EURUSD sa odráža po slabých dátach z USA

V posledných hodinách došlo na finančných trhoch k výraznému posunu. Kurz hlavného menového páru EURUSD zaznamenal prudký odraz po tom, čo ho predchádzajúce hlbšie poklesy krátko stiahli pod úroveň 1,16. Euro aktuálne voči americkému doláru posilňuje približne o 0,1 % a obchoduje sa okolo hranice 1,1630. Tento pohyb vychádza z kombinácie sklamania z makroekonomických dát z USA, jastrabích signálov z Európskej centrálnej banky a nového vývoja na geopolitickom fronte.
Slabšie makrodáta z USA a úľava pri inflácii
Hlavným katalyzátorom oslabenia dolára boli najnovšie makroekonomické dáta spoza Atlantiku, ktoré ochladili jastrabie obavy investorov:
- Sklamanie z rastu HDP: Americký úrad Bureau of Economic Analysis zverejnil druhú revíziu HDP za 1. kvartál, v ktorej znížil odhad ekonomického rastu na 1,6 % z predchádzajúcich 2,0 %. Trh vo všeobecnosti očakával, že údaj zostane bez zmeny na 2,0 %.
- Inflácia PCE v súlade s očakávaniami: Celkový cenový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu, v apríli medziročne vzrástol na 3,8 % z marcových 3,5 %, čo bolo plne v súlade s trhovým konsenzom.
- Stabilizácia jadrového PCE: Jadrový index PCE bez cien potravín a energií dosiahol medziročne 3,3 %, takisto v súlade s očakávaniami. Medzimesačne sa navyše jadrová inflácia zvýšila o 0,2 %, teda mierne pod prognózou 0,3 %.
Revízia HDP za 1. kvartál ukazuje nižší ekonomický rast. Skutočnosť, že konflikt s Iránom už v marci prebiehal, môže naznačovať, že dáta za 2. kvartál budú tiež čeliť výraznému negatívnemu dopadu z tejto strany. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Inflácia PCE oživila v súlade s očakávaniami. To je v ostrom kontraste so zverejnením inflácie CPI, ktorá investorov prekvapila výrazne vyššími údajmi. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Skutočnosť, že inflácia neprekvapila smerom nahor napriek masívnemu rastu cien komodít, priniesla investorom úľavu. V kombinácii s jasným spomalením dynamiky HDP sa to premietlo do poklesu dolárového indexu. Inflácia v súlade s očakávaniami a slabší rast by mohli utlmiť trhové očakávania týkajúce sa rýchleho zvyšovania sadzieb zo strany Fedu.
Jastrabia ECB a tlak na eurozónu
Zatiaľ čo americká ekonomika vysiela známky ochladenia, z Európy prichádzajú informácie podporujúce spoločnú menu. Zverejnený zápis z aprílového zasadnutia Európskej centrálnej banky jasne ukazuje, že proinflačné rizikové faktory v eurozóne výrazne zosilneli.
Predstavitelia ECB upozornili na rastúce cenové tlaky, čo naznačuje, že európsky regulátor môže byť nútený držať úrokové sadzby na reštriktívnych úrovniach dlhší čas. Rozdiel vo výhľade menovej politiky medzi potenciálne miernejším Fedom a ECB obávajúcou sa inflácie poskytol silný impulz k posilneniu EURUSD. Trh aktuálne oceňuje mimoriadne vysokú, 93 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb ECB v júni.
Geopolitika: Sankcie a možný jadrový prielom
Pozornosť trhu sa zároveň naďalej sústreďuje na Blízky východ. Ceny energetických komodít rástli pre obnovené strety medzi americkými a iránskymi silami v oblasti Perzského zálivu. Ropa WTI počas rannej európskej seansy vzrástla o viac než 3 %. Situáciu ďalej zhoršilo rozhodnutie amerického ministra financií Scotta Bessenta, ktorý oznámil sankcie proti novej iránskej inštitúcii, ktorá jednostranne vyhlásila kontrolu nad Hormuzským prielivom.
Trhový sentiment sa však zlepšil po správach saudskoarabskej televíznej stanice Al Hadath. Podľa týchto správ má Islamabad predložiť Washingtonu kompromis, podľa ktorého by bol iránsky urán prevedený do Pekingu pod prísnym medzinárodným dohľadom. Takýto diplomatický krok by mohol výrazne deeskalovať regionálny konflikt, znížiť časť rizikovej prémie na trhoch a oslabiť dopyt po bezpečných aktívach, ako je dolár. Na druhej strane Trump nedávno uviedol, že nechce súhlasiť s tým, aby iránsky urán skončil v Rusku alebo Číne.
Technický výhlaď na EURUSD
Kombinácia slabšieho než očakávaného rastu americkej ekonomiky, jastrabieho tónu ECB a možného diplomatického prielomu ohľadom iránskeho jadrového programu vytvorila pevný základ pre prudký odraz EURUSD. Investori získali argumenty naznačujúce, že americká centrálna banka nebude nútená okamžite sprísňovať menovú politiku.
Uzavretie EURUSD s takým výrazným tieňom sviečky môže naznačovať, že kľúčová podpora na úrovni 1,16 drží. To vytvára potenciál na otestovanie rezistencie na úrovni 50,0 % retracementu.
