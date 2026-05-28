USA a Irán sa obviňujú z porušenia prímeria 🔥

- USA a Irán sa navzájom obviňujú z porušenia prímeria, ale rokovania cez sprostredkovateľov pokračujú.
- Hlavným sporným bodom zostáva Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre globálny obchod s ropou a LNG.
- Dohodu komplikujú aj zmrazené iránske aktíva, Libanon a zásoby vysoko obohateného uránu.
- USA a Irán sa navzájom obviňujú z porušenia prímeria, ale rokovania cez sprostredkovateľov pokračujú.
- Hlavným sporným bodom zostáva Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre globálny obchod s ropou a LNG.
- Dohodu komplikujú aj zmrazené iránske aktíva, Libanon a zásoby vysoko obohateného uránu.
Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom zostáva vysoké aj napriek formálne platnému prímeriu. Obe strany sa navzájom obviňujú z jeho porušovania, zatiaľ čo rokovania o dočasnej dohode pokračujú cez sprostredkovateľov. Verejne však zatiaľ nie je viditeľný výraznejší prielom, ktorý by naznačoval rýchle upokojenie situácie.
Spojené štáty uviedli, že ich sily zostrelili štyri iránske drony smerujúce na komerčnú loď a zasiahli odpaľovacie zariadenie pri Hormuzskom prielive. Washington tvrdí, že išlo o obrannú akciu a že prímerie zostáva v platnosti. Irán naopak podľa štátnych médií cielil na americkú základňu, odkiaľ mal predchádzajúci útok prísť. USA zároveň obvinili Teherán z ďalšieho vážneho porušenia prímeria pre balistickú raketu, ktorú mala zachytiť kuvajtská protivzdušná obrana.
Kľúčovým sporným bodom zostáva Hormuzský prieliv, cez ktorý bežne prúdi významná časť svetových dodávok ropy a LNG. Irán chce mať väčšiu kontrolu nad námornou dopravou v oblasti a podľa dostupných informácií požaduje, aby lode získavali povolenie na preplávanie. Spojené štáty naopak trvajú na tom, že prieliv je súčasťou medzinárodných vôd a musí zostať otvorený pre všetky lode.
Nejde však iba o Hormuz. Rokovania medzi USA a Iránom narážajú na niekoľko zásadných prekážok. Okrem voľného preplávania lodí sa riešia aj zmrazené iránske finančné aktíva, situácia v Libanone a budúcnosť iránskych zásob vysoko obohateného uránu. Irán podľa tamojších médií požaduje uvoľnenie až 12 mld. USD v rámci dočasnej dohody, zatiaľ čo v USA silnie tlak časti politickej scény, aby Washington finančné úľavy neposkytoval.
Ďalšou citlivou oblasťou je jadrový program. Irán chce podľa tabuľky ponechať kontrolu nad svojimi zásobami vysoko obohateného uránu, prípadne by mohol pripustiť ich presun do Ruska alebo Číny. Americká strana však požaduje, aby boli tieto zásoby zničené alebo odoslané do USA. Práve táto otázka môže byť jednou z najťažších častí rokovaní, pretože sa dotýka bezpečnosti, dôvery aj dlhodobého vplyvu v regióne.
Z investičného pohľadu je súčasná situácia veľmi citlivá. Rast cien ropy a plynu podporuje energetické spoločnosti, ale zároveň zvyšuje inflačné riziká a môže tlačiť na centrálne banky, aby boli opatrnejšie pri uvoľňovaní menovej politiky. Akciové trhy na zvýšené napätie reagovali poklesom, keď širší globálny index ustúpil z rekordných úrovní a futures na americké indexy Nasdaq 100 a S&P 500 zamierili nižšie.
Kým nebude jasné, či sa podarí obnoviť bezpečný prejazd Hormuzským prielivom a nájsť kompromis v otázke finančných aktív či jadrového programu, trhy budú pravdepodobne citlivo reagovať na každú novú správu z regiónu. Prímerie síce formálne drží, ale jeho stabilita je veľmi krehká.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
⬆️ EURUSD sa odráža po slabých dátach z USA
Americký energetický gigant chce viesť prieskum zásob plynu pri Grécku 🚢
USA posilňujú rolu globálneho dodávateľa energie: Z dovozcu sa stáva exportná veľmoc ⚡
Striebro klesá o 1,5 % 🚩 Bank of America vidí potenciál na odraz
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.