Striebro klesá o 1,5 % 🚩 Bank of America vidí potenciál na odraz

Striebro dnes stráca 1,5 % a prehlbuje prudký výpredaj z posledných niekoľkých seáns. Bank of America zároveň zostáva voči striebru konštruktívna a stále vidí potenciál rastu ceny až na 100 USD za uncu v 4. kvartáli 2026. Banka však varuje, že takýto rast by bol pravdepodobne skôr dočasný než udržateľný. Podľa analytikov BofA je súčasné býčie momentum pri striebre ťahané najmä pokračujúcou rally na zlate, geopolitickým napätím a obmedzenou likviditou na fyzickom trhu so striebrom.
Kľúčové body
- Banka sa však domnieva, že priemyselné fundamenty striebra začínajú slabnúť. Vysoké ceny sa stávajú veľkým problémom, pretože výrobcovia čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako znížiť využitie striebra alebo ho nahradiť lacnejšími alternatívami.
- Najväčšie riziko sa týka fotovoltaického sektora, ktorý bol v posledných rokoch jedným z hlavných ťahúňov dopytu po striebre. Podľa BofA mohol dopyt z tohto segmentu dosiahnuť vrchol už v roku 2025.
- Banka tiež upozorňuje na spomaľujúcu výrobu solárnych panelov v Číne a možný pokles nových solárnych inštalácií v roku 2026, čo by mohlo obmedziť ďalší rast priemyselného dopytu po striebre.
- Vysoké ceny striebra vytvárajú výrazný tlak na marže výrobcov solárnych technológií. To urýchľuje tzv. proces „thriftingu“, pri ktorom firmy znižujú množstvo striebra používaného v priemyselných produktoch.
- BofA odhaduje, že globálny deficit striebra by sa tento rok mohol zmenšiť až o 90 %. Trh sa tak stáva čoraz zraniteľnejším voči prechodu do prebytku ponuky, a to aj po miernom predaji zo strany investorov.
- Banka očakáva, že striebro sa bude v ďalších kvartáloch postupne obchodovať viac ako drahý kov než ako priemyselný kov. To znamená vyššiu závislosť od kapitálových tokov, investorského sentimentu a očakávaní ohľadom menovej politiky.
- Napriek opatrnejšiemu postoju BofA zdôrazňuje, že dopyt po striebre pravdepodobne prudko neskolabuje, pretože kov zostáva kľúčovou súčasťou globálnej zelenej energetickej transformácie.
- Pokračujúci konflikt s Iránom naďalej podporuje investície do alternatívnej energie a technológií zameraných na zníženie závislosti od ropy. To nepriamo podporuje dlhodobý dopyt po striebre.
- Banka tiež varuje, že ceny striebra môžu zostať vysoko volatilné. Začiatkom tohto roka striebro krátko vystúpilo smerom k 120 USD za uncu, keď investori a priemyselní odberatelia súperili o obmedzené fyzické zásoby.
- Ďalším dôležitým zdrojom rizika zostávajú obchodné rokovania medzi USA, Kanadou a Mexikom. Keďže Kanada a Mexiko patria medzi hlavných dodávateľov striebra do USA, prípadné clá alebo narušenie obchodu by mohli opäť sprísniť podmienky ponuky na trhu.
BofA tiež upozorňuje, že napriek zvýšeným cenám naďalej klesajú objemy fyzicky krytých strieborných ETF, zatiaľ čo dáta CFTC ukazujú obmedzenú ochotu špekulatívnych investorov výrazne navyšovať dlhé futures pozície.
Súčasný trh so striebrom zostáva mimoriadne citlivý na zmeny sentimentu a kapitálových tokov. To v nadchádzajúcich mesiacoch vytvára priestor tak pre prudké rally, ako aj pre rovnako agresívne korekcie.
Zdroj: xStation5
