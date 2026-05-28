USA posilňujú rolu globálneho dodávateľa energie: Z dovozcu sa stáva exportná veľmoc ⚡

- USA v roku 2025 dosiahli rekordný čistý energetický export vo výške 11 kvadriliónov Btu.
- Najväčšiu rolu v energetickom obchode stále zohráva ropa, ktorá dominuje vývozu aj dovozu.
- Export zemného plynu rýchlo rastie vďaka vyššej produkcii, kapacitám LNG a dopytu z Európy.
- USA v roku 2025 dosiahli rekordný čistý energetický export vo výške 11 kvadriliónov Btu.
- Najväčšiu rolu v energetickom obchode stále zohráva ropa, ktorá dominuje vývozu aj dovozu.
- Export zemného plynu rýchlo rastie vďaka vyššej produkcii, kapacitám LNG a dopytu z Európy.
Spojené štáty v roku 2025 opäť potvrdili svoju rastúcu rolu na globálnom energetickom trhu. Celkový vývoz energie dosiahol rekordných 31 kvadriliónov Btu, zatiaľ čo dovoz klesol na 21 kvadriliónov Btu. Výsledkom je historicky najvyšší čistý energetický export vo výške 11 kvadriliónov Btu, čo je o 20 % viac než predchádzajúci rekord z roku 2024.
Tento vývoj ukazuje zásadnú premenu americkej energetickej bilancie. USA už nie sú iba jedným z najväčších svetových spotrebiteľov energie, ale čoraz viac aj kľúčovým dodávateľom pre zahraničné trhy. Za týmto posunom stojí predovšetkým rast domácej produkcie, rozvoj exportnej infraštruktúry a silný dopyt po americkej rope, ropných produktoch a LNG.
Najdôležitejšiu rolu v americkom energetickom obchode naďalej zohráva ropa. V roku 2025 tvorila približne 63 % celkového energetického vývozu a zároveň 83 % dovozu. To potvrdzuje špecifickú pozíciu USA, ktoré ropu a ropné produkty vo veľkom vyvážajú, ale zároveň časť suroviny stále dovážajú na spracovanie v rafinériách. Významným impulzom pre rast exportu bolo zrušenie obmedzení na vývoz surovej ropy v roku 2016, následné rozšírenie produkcie a vyšší zahraničný dopyt.
Popri rope rýchlo rastie aj význam zemného plynu. Jeho export v roku 2025 dosiahol rekordných 9 kvadriliónov Btu a tvoril 29 % celkového energetického vývozu. Od roku 2015 sa americký vývoz plynu zhruba zoštvornásobil, najmä vďaka vyššej ťažbe a rozširovaniu kapacít pre LNG. Dopyt podporila aj Európa, ktorá po roku 2022 hľadala alternatívy k ruským dodávkam.
Graf celkového obchodu s primárnou energiou v USA podľa zdroja v rokoch 2000–2025
Zdroj: EIA
Na grafe je dobre viditeľné, ako sa Spojené štáty počas posledných dvoch dekád postupne zmenili z čistého dovozcu energie na exportnú veľmoc. Na začiatku sledovaného obdobia dominoval dovoz, najmä pri rope. Žltá línia čistého obchodu sa preto držala vysoko nad nulou a potvrdzovala prevahu importu nad exportom.
Postupne však začal dovoz slabnúť a export, naopak, rásť. Zlom je viditeľný najmä po roku 2010, keď sa začala výraznejšie prejavovať vyššia domáca produkcia a rozvoj exportnej infraštruktúry. Okolo roku 2019 sa žltá línia dostala pod nulu, čo znamenalo, že USA prešli do pozície čistého exportéra energie.
Po roku 2020 sa tento trend ďalej prehlboval. Graf jasne ukazuje, že hlavnú časť amerického energetického obchodu stále tvorí ropa, ale čoraz väčší význam získava aj zemný plyn. Práve kombinácia ropného exportu, rastu LNG a nižšej dovoznej závislosti posunula USA do pozície významnej energetickej exportnej veľmoci.
Z investičného pohľadu ide o dôležitý signál pre americký energetický sektor. Z rastu globálneho dopytu môžu ťažiť firmy napojené na ťažbu, rafinérie, exportné terminály, LNG infraštruktúru aj prepravu komodít. Rizikom však zostáva kolísanie cien ropy a plynu, regulačný tlak a geopolitické zmeny, ktoré môžu ovplyvniť objemy vývozu aj marže.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Americký energetický gigant chce viesť prieskum zásob plynu pri Grécku 🚢
Striebro klesá o 1,5 % 🚩 Bank of America vidí potenciál na odraz
Graf dňa: GOLD dosadá na EMA200, zatiaľ čo výpredaj silnie 🟡📉 (28.05.2026)
Rusko tlačí na Európu, pomôže to CSG a ďalším zbrojárskym firmám? 🎥
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.