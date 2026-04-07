Fed Goolsbee varuje před rizikem stagflace v USA 📊

Vyjádření Austana Goolsbeeho z chicagského Fedu ukazují na rostoucí obavy uvnitř Fedu z možného návratu inflačních tlaků, zejména v kontextu rostoucích cen ropy.
- Podle něj se současná situace podobá klasickému stagflačnímu šoku, který kombinuje vyšší náklady na energie s rizikem zpomalení ekonomiky. Zvlášť znepokojivá je možnost stagflační recese, kterou Goolsbee označuje za nejhorší možný scénář. Rostoucí ceny paliv, zejména směrem k 5 USD za galon, by mohly dále narušit dodavatelské řetězce a promítnout se do širokých nákladových tlaků v celé ekonomice.
- Goolsbee zdůrazňuje, že inflace by se mohla „vrátit ve velkém“, pokud současné faktory na straně nabídky přetrvají. Zároveň upozorňuje, že klíčové riziko spočívá v hromadění cenových šoků — jak nových, které přicházejí z energetického trhu, tak starších, spojených mimo jiné s obchodní politikou.
- Z pohledu měnové politiky je Goolsbeeho sdělení zřetelně opatrné a ukazuje na vysokou nejistotu ohledně budoucího vývoje ekonomiky. Zdůrazňuje, že Fed se nachází v nepříjemné pozici, bez jasného historického návodu na optimální reakci. Trh práce zůstává stabilní, ale neposkytuje silnou podporu růstu, zatímco nízká míra náboru i propouštění zvyšuje nejistotu ohledně budoucí aktivity.
- Zároveň rostou obavy, že se přetrvávající inflace může v ekonomice zakořenit, což by její budoucí kontrolu ještě více ztížilo. Goolsbee také vyzdvihuje význam nezávislosti Fedu a zdůrazňuje, že instituce by se neměla řídit očekáváními trhu ani politickým tlakem. Celkově jeho komentáře zapadají do širšího narativu o vyšší citlivosti americké ekonomiky na šoky na straně nabídky a omezeném prostoru pro rychlé a rozhodné kroky měnové politiky.
Vzhledem k riziku stagflace se další růst indexu amerického dolaru jeví jako možný — ale nikoli jistý. Další trajektorie může záviset na odolnosti nebo slabosti ostatních světových ekonomik a také na tom, nakolik budou američtí spotřebitelé ochotni absorbovat vyšší ceny bez výraznějšího omezení spotřeby. Pokud by se takový scénář postupně naplnil a ekonomika by znovu prokázala odolnost, mohl by se index trvale vrátit nad úroveň 100.
Zdroj: xStation5
