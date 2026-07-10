Fed predstavuje svoju polročnú správu. Akcie sú drahé, ale bez bubliny?

Len niekoľko dní pred prvým vystúpením Kevina Warsha v Kongrese v úlohe šéfa Fedu zverejnila americká centrálna banka svoju polročnú správu o ekonomickom a finančnom vývoji v USA. Správa prichádza v čase, keď sa EURUSD snaží zotaviť z ročných miním, pod tlakom jastrabieho postoja FOMC, Warshovej komunikácie zameranej na infláciu a prílevu kapitálu do amerického dolára ako bezpečného prístavu.
EURUSD sa pokúša o mierne zotavenie z nedávnych miním a obchoduje sa blízko 1,1435. Pár našiel solídny support okolo úrovne 1,1355 a aktuálne testuje 10-dňovú EMA (1,1424). Širšie nastavenie však zostáva medvedie, keďže cena sa obchoduje výrazne pod 30-dňovou a 100-dňovou EMA, ktoré signalizujú silnú rezistenciu zhora blízko 1,1466 a 1,1510. RSI na úrovni 45,7 sa nachádza v neutrálnom pásme, čo naznačuje konsolidáciu pred ďalším smerovým pohybom. Zdroj: xStation5
Aké poznatky možno nájsť v správe?
Správa aj nadchádzajúca časť otázok a odpovedí majú oveľa väčšiu váhu než zvyčajne po nedávnom rozhodnutí Warsha opustiť výhľadovú komunikáciu. Táto zmena politiky ponechala trhu takmer žiadny náhľad na to, ako nový šéf Fedu vníma ekonomický výhľad a budúcu menovú politiku, čo z tejto správy robí kľúčovú mapu pre investorov hľadajúcich náznaky o úrokových sadzbách.
Ekonomický vývoj v USA
- Expanzia v 1. štvrťroku 2026: Ekonomický rast bol podporený technologickými investíciami a vládnymi výdavkami.
- Produktívna kapacita a výroba: Produktívna kapacita USA rastie solídnym tempom, pričom silná priemyselná produkcia je podporená investíciami do dátových centier spojených s AI.
- Trh s bývaním: Aktivita na trhu s bývaním zostáva stagnujúca.
- Inflačné očakávania: Ukazovatele dlhodobých inflačných očakávaní sú vo všeobecnosti v súlade s 2 % cieľom.
- Ponuka pracovnej sily: Rast ponuky pracovnej sily spomalil v dôsledku pomalšej imigrácie a demografických zmien.
Finančný systém a úverové podmienky
- Odolnosť systému: Finančný systém je označený za „zdravý a odolný“, pričom celkové zraniteľné miesta zostávajú bez zmeny.
- Valuácie aktív: Ceny akcií, korporátnych dlhopisov a rezidenčných nehnuteľností prevyšujú svoje historické priemery.
- Dostupnosť úverov: Malé podniky a domácnosti sa naďalej stretávajú s reštriktívnymi úverovými podmienkami.
- Bankové rezervy: Bankové rezervy zostávajú v „dostatočnom“ pásme, podporené nákupmi v rámci riadenia rezerv.
Súkromné úvery a aktivita fondov
- Stav trhu: Trhy súkromných úverov naďalej fungujú normálne a fondy často nastavovali limity pre odkupy.
- Požiadavky na odkupy: Niektoré fondy súkromných úverov zaznamenali v 1. štvrťroku výrazný nárast požiadaviek na odkupy, čo signalizuje základné nesplácanie a obavy o kvalitu aktív.
Čo je táto správa?
Polročná správa Fedu, formálne známa ako správa o menovej politike, je povinný dokument, ktorý Rada guvernérov Fedu predkladá Kongresu dvakrát ročne. Opisuje aktuálny stav americkej ekonomiky, implementáciu menovej politiky a výhľad Fedu pre infláciu, zamestnanosť a finančnú stabilitu.
Prečo je dôležitá pre trhy?
Táto správa poskytuje investorom najkomplexnejší pohľad na makroekonomické hodnotenie centrálnej banky a priamo ovplyvňuje očakávania týkajúce sa budúceho znižovania alebo zvyšovania úrokových sadzieb. Kľúčové detaily, ako sú valuácie aktív nad historickými priemermi, sprísňujúce sa podmienky v súkromných úveroch a dobre ukotvené 2 % inflačné očakávania, poskytujú zásadné signály, ktoré určujú obchodný sentiment na globálnych dlhopisových, akciových a menových trhoch.
BREAKING: Irán a USA sú späť za rokovacím stolom! Ropa ustupuje, akcie mierne rastú!
Ekonomický kalendár: SK Hynix a kanadský trh práce ako hlavné udalosti dňa 💡
Ranné zhrnutie: Býčia rally jenu! Čo prinesie dnešná seansa❓ (10.07.2026)
🎥 Ranný komentár: Trhy zostávajú v pokoji, Meta chce kúsok AI koláča, pád Paramountu a Oracle kúsok od junku
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.