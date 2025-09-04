Fed Williams komentuje infláciu a americkú ekonomiku 🗽

John Williams z Federálnej rezervnej banky v New Yorku sa vyjadril k americkej ekonomike, inflácii a úrokovým sadzbám.
-
Dlhopisové a financujúce trhy si vedú veľmi dobre.
-
Stála repo facility je pripravená riešiť prípadné problémy s likviditou.
-
V systéme je stále veľmi vysoká úroveň rezerv.
-
Úrokové sadzby budú nakoniec nižšie než teraz.
-
Na trhu s dlhopismi nie sú viditeľné žiadne abnormálne pohyby.
-
Trh s dlhopismi sa aktuálne sústreďuje na ekonomické fundamenty.
-
Trh s dlhopismi pôsobí relatívne pokojne.
Fed musí udržať ekonomiku na správnej ceste a nechať clá premietnuť do cien.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
-
Dopady ciel sa prejavia až do polovice budúceho roka.
-
Základný scenár: clá zostanú v platnosti, hoci sa zvažujú aj iné možnosti.
-
Clá pravdepodobne tento rok pridajú 1 %–1,5 % k inflácii.
-
Zatiaľ sa nezdá, že by clá vytvárali dlhodobé inflačné tlaky.
-
Jasné signály, že clá ovplyvňujú ceny a spotrebiteľské správanie.
-
Jadrová inflácia tovarov sa vplyvom ciel zvýšila.
Ostatné ukazovatele naznačujú, že sektor služieb sa normalizuje.
- Celkový trend inflácie v službách je priaznivý.
Obava, že trh práce by mohol ochladnúť viac, než je žiaduce.
-
Riziká pre zamestnanosť sa jednoznačne zvýšili.
-
Rovnováha sa viac posunula smerom k mandátu Fedu týkajúcemu sa zamestnanosti.
-
Nezamestnanosť 4,2 % je relatívne nízka, ale riziká pre trh práce rastú.
-
Mobilita trhu práce sa výrazne znížila.
-
Trh práce je ovplyvnený zmenami v ponuke imigrantov.
-
Celkovo je trh práce stále v pomerne dobrej kondícii.
-
Očakáva sa postupné ochladzovanie trhu práce.
-
Trh práce sa vracia k predpandemickým trendom.
-
Trh práce je aktuálne v rovnováhe.
Mäkké prieskumy ukazujú na určitú slabosť spotrebiteľov, tvrdé dáta však väčšiu slabosť nepotvrdzujú.
-
Investície do technológií sú veľmi silné.
-
Ponuková strana ekonomiky prechádza významnými zmenami.
Pozorne sledujeme dáta kvôli možnému poklesu bankových rezerv.
-
Vždy sledujeme širšie trendy v dátach, nielen jednotlivé správy.
Inflácia by sa mala vrátiť k cieľu Fedu 2 % do roku 2027.
-
Prognóza PCE inflácie: 3,0 %–3,25 % pre tento rok, 2,5 % v roku 2026.
-
Miera nezamestnanosti by mala budúci rok vzrásť na cca 4,5 %.
-
Obchodné a imigračné faktory spomaľujú hospodársku aktivitu.
-
Očakávaný rast HDP pre tento rok je medzi 1,25 %–1,50 %.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.