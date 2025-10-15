Drahé kovy na rekordných úrovniach: Zlato a striebro žiaria, keď Fed ukončuje cyklus sprísňovania

Zlato prekonalo hranicu 4 200 USD za uncu a striebro sa blíži k 52 USD, poháňané oznámením Jeroma Powella, ktoré signalizuje koniec programu znižovania bilancie Fedu (Quantitative Tightening) a naznačuje začiatok nového cyklu menovej expanzie.
Likvidita v americkom finančnom systéme vysychá, pričom Reverse Repo Facility Fedu je takmer vyčerpaná – čo núti centrálnu banku obrátiť kurz a znovu vkladať hotovosť do trhov.
Investori sa presúvajú k nedostatkovým aktívam, ako sú zlato, striebro a bitcoin, v dôsledku znehodnocovania fiat mien a rastúcej politickej a fiškálnej neistoty v USA, Európe a Ázii.
Hlavné riziká pre tento rast zahŕňajú:
-
Možné zvrátenie politiky Fedu
-
Oživenie cien ropy
-
Zvýšené zaistenie zo strany producentov
-
Spomalenie nákupov zlata centrálnymi bankami
-
Posilňovanie jüanu a jenu, ktoré by mohlo utlmiť dopyt po zlate v Ázii
Drahé kovy dnes opäť zaznamenávajú silné zisky. Zlato prekročilo hranicu 4 200 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa približuje k 52 USD.
Znehodnocovanie fiat mien pokračuje a aktíva s obmedzenou ponukou opäť priťahujú silný záujem investorov.
Ale čo sa v noci stalo, že sme zaznamenali tieto nové maximá?
Jerome Powell oznamuje nové stimulačné opatrenia
Počas pandémie v rokoch 2020–21 Federálny rezervný systém zdvojnásobil svoju bilanciu zo 4,5 bilióna na 9 biliónov USD, čo viedlo k najvyššej inflácii od 70. rokov. Lacné peniaze prehriavali ekonomiku – a zároveň zvyšovali životné náklady od potravín po bývanie.
V júni 2022 Fed začal znižovať svoju bilanciu – teda odčerpávať likviditu z ekonomiky. Menšia bilancia znamená menej hotovosti v obehu, čo by teoreticky malo tlačiť ceny aktív nadol – čo sa však zatiaľ nestalo.
Včera šéf Fedu Jerome Powell naznačil ukončenie tohto programu – tzv. Quantitative Tightening (QT), počas ktorého centrálna banka predávala aktíva alebo nechávala dlhopisy dobehnúť, čím odvádzala hotovosť z trhu.
Najprv prišli znižovania sadzieb – teraz končí QT. Všetko nasvedčuje tomu, že začína nový cyklus menovej expanzie.
Prečo práve teraz?
Finančný systém sa blíži k likviditnej kríze. Rezervná „vankúšová“ kapacita Fedu – Reverse Repo Facility – klesla z 2,5 bilióna na menej než 5 miliárd USD.
V tomto systéme si Fed „požičiava“ peniaze od bánk a fondov výmenou za štátne dlhopisy, ktoré neskôr odkúpi späť – ide o mechanizmus na reguláciu likvidity.
Keď je v obehu priveľa hotovosti, Fed ju „zaparkuje“. Keď ale potrebuje trh naštartovať, parkovisko zatvorí a peniaze sa vracajú do systému.
Dnes už niet čo parkovať. A keď je hotovosť vzácna, úverovanie sa zastaví. Fed si to uvedomuje – bez likvidity sa systém zrúti. Rovnako ako v roku 2008.
Preto sa opäť začne tlačiť.
Vplyv na trhy
Politická a fiškálna neistota v USA, Francúzsku a Japonsku vytvára tlak na meny. Investori sa zaisťujú voči doláru, euru a jenu investíciami do zlata a striebra.
Trhy už boli na rekordných maximách – vrátane zlata, striebra a bitcoinu. Tieto nové udalosti naznačujú, že ďalší krok je len jeden: nové historické maximá.
Zásadnými faktormi sú deficitné výdavky, znižovanie sadzieb a možné riziko stagflácie.
Navyše prichádza rekordná vlna výdavkov na AI (umelú inteligenciu) a potenciálny „AI súboj“ medzi USA a Čínou.
USA budú tlačiť viac peňazí a rozširovať deficit s jediným cieľom – vyhrať AI revolúciu.
Zlato a striebro tak nie sú len cennejšie – dôvera vo fiat meny sa rúca.
Keď všetky aktíva rastú naraz, nejde už o býčí trh – ale o systémovú zmenu.
Zlato a striebro profitujú z:
-
Rastúcej likvidity
-
Klesajúcej dôvery vo fiat meny
-
Rastu dopytu po „tvrdých aktívach“
Aj v priaznivom prostredí však treba sledovať riziká:
Hlavné riziká, ktoré by mohli rast zastaviť:
-
Nový cyklus sprísňovania menovej politiky Fedu
-
V minulosti najefektívnejší spôsob, ako ukončiť býčí trh s drahými kovmi
-
Aktuálne však vývoj naznačuje opak – koniec QT a znižovanie sadzieb → viac likvidity
-
-
Rast cien ropy
-
Odčerpáva globálnu likviditu a zvyšuje náklady na energiu
-
Momentálne je však ropa pod tlakom pre obchodné napätie a obavy zo spomalenia
-
-
Nárast ponuky alebo forwardové predaje zo strany producentov
-
Zlato nad 4 000 USD prináša rekordné marže
-
Väčšina producentov však nemá kapacity na rýchle zvýšenie produkcie
-
-
Spomalenie nákupov zlata centrálnymi bankami
-
V posledných rokoch boli centrálne banky najväčšími inštitucionálnymi kupcami zlata
-
Tento trend sa môže zmierniť, ak sa deficit USA bude ďalej znižovať
-
-
Posilňovanie čínskeho jüanu
-
Jüan je výrazne podhodnotený – PBOC udržiava nízke sadzby
-
Dnes ráno stanovila PBOC kurz jüanu na 7,0995 za dolár, čím naznačila ochotu zastaviť oslabenie alebo pripustiť posilnenie
-
Ak by jüan trvalo posilnil, čínsky dopyt po fyzickom zlate by mohol oslabiť
-
