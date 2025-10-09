Ferrari sklamalo investorov – akcie klesli o 16 %

- Spoločnosť znížila prognózu predaja elektromobilov z 40 % na 20 %
- Druhý model elektromobilu čelí oneskoreniu
Ferrari predstavilo svoj prvý plne elektrický automobil, ktorý má prísť na trh v roku 2026.
Nový model, navrhnutý v spolupráci s Jonym Ivem, bude väčší než tradičné športové autá Ferrari, avšak nepôjde o SUV.
Cena vozidla má začínať na 535 000 USD.
V dôsledku slabého dopytu po luxusných elektromobiloch a technologických výziev súvisiacich s batériami spoločnosť znižila prognózu podielu elektromobilov na predaji do roku 2030 z 40 % na 20 %.
Druhý elektrický model bude predstavený najskôr v roku 2028.
Výroba bude prebiehať v novej továrni v Maranelle, ktorá umožní súbežnú produkciu spaľovacích motorov, hybridov aj elektromobilov.
Zároveň Ferrari predstavilo stratégiu do roku 2030, ktorej cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a investovať do udržateľnosti, digitalizácie výroby a personalizácie vozidiel.
Po oznámení týchto plánov akcie spoločnosti výrazne oslabili – až o 16 %, najmä kvôli nižšiemu než očakávanému výhľadu predaja elektromobilov.
