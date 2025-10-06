Fifth Third kupuje Comerica za 10,9 miliardy USD. Vznikne deviata najväčšia banka v USA

- Fifth Third kupuje Comerica za 10,9 mld. USD, čím vzniká 9. najväčšia banka v USA.
- Cieľom je získať podiel na najrýchlejšie rastúcich amerických trhoch a diverzifikovať príjmy.
- Comerica prináša silné pozície v oblasti platieb a správy majetku, každá s potenciálom cez 1 miliardu USD ročne.
- Fúzia odráža širší trend konsolidácie medzi regionálnymi bankami v reakcii na zmeny trhu a regulácie.
Americká banka Fifth Third oznámila, že za 10,9 miliardy USD v akciách prevezme regionálneho poskytovateľa Comerica. Spojením vznikne deviata najväčšia banka v Spojených štátoch, ktorá získa silnú pozíciu na najrýchlejšie rastúcich amerických trhoch, vrátane juhovýchodu USA, Texasu a Kalifornie.
Transakcia prichádza v čase, keď sa regionálne banky snažia zotaviť z krízy v roku 2023, ktorá otrasla dôverou investorov a odhalila slabiny v oblasti komerčných nehnuteľností a likvidity. Konsolidácia je podľa analytikov kľúčom k prežitiu menších bánk, ktoré chcú konkurovať veľkým finančným inštitúciám. Navyše priaznivejšie regulačné prostredie pod administratívou Donalda Trumpa môže celý trend ešte viac urýchliť.
Akcionári Comerica dostanú 1,8663 akcie Fifth Third za každú svoju akciu, čo pri cene Fifth Third z 3. októbra oceňuje spoločnosť na 82,88 USD za akciu. Akcie Comerica reagovali rastom o 12 %, zatiaľ čo Fifth Third pred otvorením burzy stratila 3 %.
Podľa CEO Tima Spencea z Fifth Third ide o strategický krok na urýchlenie rastu na kľúčových trhoch a posilnenie ponuky pre firemnú klientelu. Spojená banka bude do roku 2030 prevádzkovať viac než polovicu svojich pobočiek v najrýchlejšie rastúcich regiónoch USA.
Spojením vzniknú dve samostatne ziskové jednotky s očakávaným ročným výnosom cez 1 miliardu USD – konkrétne komerčné platby a správa majetku a investícií. CEO Comerica Curt Farmer sa stane podpredsedom novej banky a jej súčasný šéf bankovníctva Peter Sefzik povedie divíziu Wealth and Asset Management.
Uzatvorenie obchodu sa očakáva v 1. štvrťroku 2026, pričom akcionári Fifth Third budú vlastniť približne 73 % novej spoločnosti.
Graf FITB.US (D1)
Akcie Fifth Third Bancorp sa aktuálne obchodujú na cene 44,39 USD. Cena sa momentálne pohybuje v blízkosti kĺzavého priemeru EMA 50, a ak dôjde k jeho prerazeniu, môže nasledovať návrat do pásma 42,20–42,50 USD, kde sa nachádza aj 100-dňový kĺzavý priemer. RSI sa pohybuje na úrovni 49,2, teda v neutrálnej zóne, bez náznakov prekúpenosti alebo prepredanosti.
Zdroj: xStation5
