Kongsberg Gruppen po výsledkoch: Spoločnosť dobieha zvyšok sektora

- Zisky výrazne prevyšujúce konsenzus
- Rekordná zmluva z Poľska
- Rozšírenie marže
- Rozdelenie spoločnosti na segmenty
- Zisky výrazne prevyšujúce konsenzus
- Rekordná zmluva z Poľska
- Rozšírenie marže
- Rozdelenie spoločnosti na segmenty
Nórsky výrobca obranných zariadení Kongsberg Gruppen (nezamieňať s Kongsberg Automotive) dnes zverejnil svoje výsledky, po ktorých spoločnosť zaznamenala fantastický nárast o približne 15 % za jedinú obchodnú seansu. Spoločnosť kótovaná na burze v Osle bola z hľadiska valuácie dlhší čas na rovnakej úrovni, napriek silnému rastu v celom európskom obrannom sektore, ktorý bol poháňaný rozsiahlym zbrojením. Je možné, že dnešné výsledky znamenajú koniec tejto cenovej stagnácie.
Výsledky za 4. štvrťrok nenechávajú nikoho na pochybách:
Tržby vzrástli na 16,8 mld. NOK, čím prekonali očakávania trhu, a prevádzkový zisk dosiahol 2,46 mld. NOK, čím prekonal konsenzus o 5 %, resp. 22 %. Prevádzková marža sa zvýšila z 12,7 % na 14,7 %.
Hlavná činnosť spoločnosti, „obrana a letecký priemysel“, zaznamenala medziročný nárast tržieb o 44 % a zároveň zvýšila maržu na 18,7 %.
Spoločnosť Kongsberg sa špecializuje predovšetkým na systémy protivzdušnej obrany a sledovanie vzdušného priestoru. Vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu ruských dronov je dopyt po týchto produktoch väčší ako kedykoľvek predtým. To sa odzrkadľuje v pomere fakturovaných objednávok k objednávkam 2,8. Veľká časť veľkých objednávok pochádza z Poľska. Spoločnosť Kongsberg bola vybraná ako jedna zo spoločností, ktoré majú dodať systém „San“, určený na ochranu poľského vzdušného priestoru a východnej hranice. Celková hodnota projektu je približne 15 mld. PLN (okolo 40 mld. NOK), hoci zatiaľ nie je známe, aký podiel z tejto sumy pripadne spoločnosti Kongsberg.
Vedenie spoločnosti tiež zdieľalo niekoľko veľmi dôležitých informácií pre akcionárov:
- Spoločnosť sa zaviazala k veľkorysému dividendovému politike na základe rekordných ziskov.
- Okrem toho sa z spoločnosti má odčleniť segment „Maritime“, ktorý má nižšie marže.
- Predstavitelia spoločnosti tiež uisťujú, že prebiehajúce snahy o znovuvyzbrojenie budú naďalej prinášať prospech spoločnosti Kongsberg a jej akcionárom.
KOG.NO (D1)
Po dosiahnutí miestnych minim na prelome rokov 2025/2026 sa hodnota odrazila od úrovne 230 a postupne stúpa, pričom v posledných týždňoch je pozorovateľné zrýchlenie tohto trendu. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)
US100 posilňuje po zverejnení správy University of Michigan 🗽Nvidia rastie o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.