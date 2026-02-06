Trhové zhrnutie: Európske indexy sa pokúšajú o odraz po rekordnom výpredaji na Wall Street 🔨

- Európske akcie a indexy začali piatok mierne pozitívne. Futures na Euro Stoxx 600 vzrástli o 0,40 %, čo odzrkadľuje pokojnejšiu náladu po volatilnej seansii v USA.
- Širšie globálne prostredie zostáva krehké po slabom uzavretí na Wall Street. Americké akcie zaznamenali vo štvrtok veľmi prudký výpredaj a pohyby v rôznych triedach aktív poukazovali skôr na zvýšenú volatilitu ako na jasné prostredie rizika alebo bezrizikové prostredie.
- BNP Paribas poznamenala, že kvalitné akcie už nie sú drahé a mohli by začať dosahovať nadpriemerné výnosy, ak sa hospodársky rast udrží. Banka zdôraznila, že valuácie sa vrátili k dlhodobým priemerom.
- MSCI Europe Quality Index sa obchoduje okolo svojho dlhodobého priemerného forward P/E, zatiaľ čo Stoxx 600 sa na tomto základe javí ako mierne drahší. Ocenenie prémií pre spoločnosti najvyššej kvality kleslo na približne 20 %, čo je blízko spodnej hranice ich rozpätia za posledných 12 rokov.
- Barclays však ochladzuje nadšenie z návratu kvalitných akcií ako lídrov trhu, argumentujúc, že stále je potrebný jasný katalyzátor. Banka poukazuje na to, že kapitálové pozície v tomto sektore zostávajú na vysokej úrovni, zatiaľ čo sentiment je slabý.
- Barclays tiež zdôrazňuje, že makroekonomické fundamenty naďalej favorizujú hodnotové akcie. Stabilizácia reálnych úrokových sadzieb, zlepšovanie makroekonomických údajov a fiškálne stimuly udržujú profil rizika a výnosov hodnotových akcií atraktívny napriek nedávnemu nárastu ich ocenenia.
- Modely JPMorgan naznačujú fázu „raného oživenia“, ktorá zvyčajne prospieva hodnotovým akciám, malým kapitalizáciám a stratégiám s vyšším rizikom. Banka sa domnieva, že uvoľňovanie menovej politiky a slabší dolár budú naďalej podporovať cyklické akcie na úkor defenzívnych, pričom trh bude viesť hodnotové akcie.
- Nemecké makroekonomické údaje poukázali na to, ako ťažké je oživiť priemyselnú dynamiku. Priemyselná produkcia v decembri klesla medziročne o 1,9 %, čo je výrazne pod očakávaniami.
- Slabosť sa sústredila v cyklicky citlivých segmentoch. Produkcia bez energetiky a stavebníctva klesla o 3,0 %, najmä v dôsledku poklesu v automobilovom priemysle (-8,9 %) a v oblasti strojov a zariadení (-6,8 %). Produkcia energie klesla o 1,8 %, zatiaľ čo stavebníctvo vzrástlo o 3,0 %.
- Napriek slabým decembrovým výsledkom štvrťročný obraz stále naznačoval malý pozitívny príspevok k rastu. Produkcia v 4. štvrťroku 2025 bola približne o 1 % vyššia ako priemer predchádzajúceho štvrťroka, čo zodpovedá rastu HDP približne o 0,3 % medzištvrťročne – podrobné údaje budú zverejnené 25. februára.
- Objavili sa tiež náznaky zlepšenia dopytu, ktoré by mohli podporiť postupné oživenie v druhej polovici roka 2026. Priemyselné objednávky v decembri vzrástli o 7,8 %, čo je najsilnejší nárast za dva roky, a index podnikateľského prostredia Ifo pre výrobný sektor sa na začiatku roka 2026 zlepšil, hoci zostáva na nízkej úrovni.
- Bloomberg Economics očakáva na začiatku roka 2026 len mierny rast, kým fiškálne výdavky neskôr v roku neprinesú silnejší impulz. Prognózy poukazujú na 0,2 % rast HDP v 1. štvrťroku 2026 a 0,3 % v 2. štvrťroku 2026, s výraznejším zrýchlením v druhej polovici roka v dôsledku investícií do infraštruktúry a obrany.
