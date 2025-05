Ford čelí dvojímu tlaku: masivní svolávací akce v USA a stávky v Německu

Automobilka Ford Motor Company se dostává pod značný tlak na dvou frontách – v USA řeší bezpečnostní riziko, zatímco v Evropě čelí nespokojenosti zaměstnanců kvůli propouštění.

1. Masivní svolávací akce v USA

Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) oznámil, že Ford stahuje z trhu viac ako 273 000 vozidiel modelových rokov 2022 až 2024, konkrétne SUV modely Navigator a Expedition.

Dôvodom je potenciálny únik brzdovej kvapaliny spôsobený poškodením predných brzdových vedení, ktoré môžu prísť do kontaktu s výstupným potrubím vzduchového filtra motora. To by mohlo viesť k strate brzdnej funkcie a zvýšenému riziku nehody.

Servisné strediská vykonajú bezplatnú výmenu poškodených komponentov, pričom majitelia dostanú oznámenie najneskôr do 26. mája.

2. Štrajky v Nemecku

Zároveň v nemeckom Kolíne nad Rýnom vstúpili zamestnanci dvoch závodov Ford do 24-hodinového štrajku kvôli plánovanému prepúšťaniu tisícov pracovníkov.

Toto opatrenie je reakciou na novembrové oznámenie, keď Ford oznámil zámer znížiť európsku pracovnú silu približne o 14 %, pričom Nemecko patrí medzi najviac postihnuté krajiny.

Podľa predstaviteľa závodnej rady Benjamina Grushkyho spôsobila štrajk straty v rádovo miliónoch eur a očakáva, že to donúti Ford k ďalším rokovaniam. Zamestnanci požadujú alternatívne riešenie reštrukturalizácie, ktoré by obmedzilo dopad na pracovné miesta.

Ford tak musí súčasne riešiť technické problémy v USA aj narastajúce napätie v Európe, čo len podčiarkuje zložitosť situácie, v akej sa tradičné automobilky nachádzajú pri prechode na elektromobilitu a v prostredí silnejúcej konkurencie.

Graf F.US (D1)

Akcie Ford Motor Company (F.US) v súčasnosti dosiahli cenu 10,56 USD, čo predstavuje prekonanie kľúčových kĺzavých priemerov – EMA 50 (9,91 USD) aj SMA 100 (9,78 USD). RSI sa nachádza na hodnote 59,4, čo svedčí o zdravom, ale zatiaľ nie prekúpenom trhu.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: