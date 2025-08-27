Ford zvoláva viac než 355 000 pick-upov kvôli poruche prístrojového panela

Spoločnosť Ford Motor Company oznámila zvolanie viac než 355 000 vozidiel v USA kvôli poruche prístrojového panela (IPC), ktorá môže viesť k zvýšenému riziku nehody. Informáciu zverejnila Národná agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA).
Zvolávacia akcia sa týka vybraných modelov z rokov 2025 a 2026 – konkrétne F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD, F-550 SD a aj najpredávanejšieho F-150. Porucha sa týka digitálneho prístrojového panela, ktorý môže pri štarte motora zlyhať a nezobraziť dôležité údaje, ako sú rýchlosť vozidla, výstražné kontrolky či stav paliva.
Podľa NHTSA závada výrazne zvyšuje riziko nehody, pretože vodič nemusí mať prístup k základným informáciám potrebným pre bezpečnú jazdu. Ford uviedol, že problém bude vyriešený bezplatnou aktualizáciou softvéru, ktorú môžu zákazníci vykonať buď na diaľku (over-the-air), alebo v autorizovanom servise.
Táto zvolávacia akcia prichádza v čase, keď automobilky čelia rastúcemu tlaku na digitálnu bezpečnosť a spoľahlivosť elektronických systémov, ktoré sú čoraz viac integrované do každodenného riadenia moderných vozidiel.
Graf F.US (D1)
Akcie Ford Motor Company aktuálne testujú dôležitú rezistenciu na úrovni 11,83 USD, kde sa predtým formovalo lokálne maximum. Po niekoľkomesačnom klesajúcom trende došlo k obratu a cena sa teraz drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (11,18 USD) aj SMA 100 (10,66 USD), čo potvrdzuje pozitívne technické nastavenie. RSI (20) sa pohybuje na hodnote 60,8, teda mierne nad neutrálnou úrovňou, čo signalizuje zdravý nákupný záujem bez známok prekúpenosti. MACD zostáva nad nulovou osou a hlavná línia je nad signálnou, čo potvrdzuje pozitívne momentum.
Ak dôjde k prierazu nad úroveň 11,83 USD, môže sa otvoriť cesta k ďalším rezistenciám v oblasti 12,50–13,00 USD. Naopak, ak by sa cena od tejto hladiny odrazila smerom nadol, prvú kľúčovú podporu predstavuje EMA 50, nasledovaná zónou okolo 11,00–10,70 USD, kde dochádzalo k predchádzajúcim odrazom.
Zdroj: xStation5
