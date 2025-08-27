Akcie Royal Bank of Canada rastú o 5 % po silných výsledkoch 📈

Royal Bank of Canada (RY.US) dosiahla v 3. štvrťroku silné výsledky, ktoré výrazne prekonali odhady analytikov, a vykázala rekordné tržby vo všetkých hlavných obchodných segmentoch. Akcie poprednej kanadskej banky dnes vzrástli o viac než 5 %, dosiahli historické maximum a prekonali väčšinu amerického aj kanadského finančného sektora.
Výsledky Q3 2025
- Čistý zisk: 5,4 miliardy USD, medziročný rast o 21 % z 4,5 miliardy USD v Q3 2024.
- Reportovaný EPS: 3,75 USD vs. 3,09 USD pred rokom.
- Upravený EPS: 3,84 USD, nad odhadom analytikov (3,32 USD) a výrazne nad 3,12 USD v Q2.
- Tržby: 16,99 miliardy USD oproti 14,63 miliardy USD pred rokom.
- Rezervy na úverové straty (PCLs): 881 miliónov USD, viac než 659 miliónov USD vlani, ale pod očakávaniami trhu (1 miliarda USD); zároveň prudký pokles oproti 1,4 miliarde USD v Q2.
- Výkonnosť segmentov:
- Osobné bankovníctvo: čistý zisk 1,9 miliardy USD (+22 % y/y)
- Komerčné bankovníctvo: 836 miliónov USD (+2 % y/y)
- Wealth Management: 1,1 miliardy USD (+15 % y/y)
- Kapitálové trhy: 1,3 miliardy USD (+13 % y/y)
- Poisťovníctvo: 247 miliónov USD (+45 % y/y)
- ROE: 17,3 % reportovaný; 17,7 % upravený.
- Efektívnostný pomer: 54,4 % reportovaný; 53,5 % upravený, odrážajúci silnú kontrolu nákladov.
Rozdelenie segmentov podnikania
- Osobné bankovníctvo
- Čistý zisk +22 % y/y; PPPT tiež +22 %.
- Tržby +13 %, ťahané 14% rastom čistého úrokového výnosu a rastom čistej úrokovej marže o 24 bps na 2,61 %.
- Priemerný objem +3 %, náklady medziročne nezmenené.
- Efektívnostný pomer sa zlepšil na 37,2 %.
- Komerčné bankovníctvo
- Čistý aj upravený čistý zisk +2 % y/y; PPPT +8 %.
- Tržby +6 %, podporené 8% rastom čistého úrokového výnosu.
- Náklady len +1 % y/y, efektívnostný pomer 32,4 %.
- Wealth Management
- Čistý zisk +15 % y/y; tržby +11 %.
- Kanadský Wealth Management +15 %; Global Asset Management +14 %; U.S. Wealth Management +7 %.
- Kapitálové trhy
- Čistý zisk +13 % y/y; PPPT +36 %.
- Tržby +25 %, z toho Corporate & Investment Banking +11 % a Global Markets +37 %.
- Silný obrat oproti opatrnému tónu investičného bankovníctva v Q2.
- Región USA
- Čistý zisk +21 % y/y.
- Efektívnostný pomer sa zlepšil na 81,5 %, čo je o 6,6 p. b. menej než vlani.
Kapitál a riadenie úverov
- Kapitalizácia CET1 stabilná na 13,2 %.
- V Q3 späť odkúpených 5,4 milióna akcií v hodnote 955 miliónov USD.
- Kvalita úverov zostala stabilná:
- PCL na znehodnotené úvery prakticky nezmenené.
- PCL pomer 35 bps (o 8 bps viac y/y, o 23 bps menej q/q).
- Rezervy na úverové straty +161 miliónov USD.
- Hrubé znehodnotené úvery –188 miliónov USD q/q; nové znehodnotené úvery klesali.
- Digitálna adopcia: viac než 10 miliónov aktívnych digitálnych používateľov a 190 miliónov relácií v Q3, podporujúcich efektivitu aj zákaznícku skúsenosť.
- Manažment očakáva pokračujúci rast čistého úrokového výnosu v hornom jednocifernom až nízkom dvojcifernom pásme a solídny rast úverov v komerčnom bankovníctve v druhej polovici 2025.
- Rekordné výsledky za Q3 potvrdzujú silu diverzifikovaného modelu RBC, odolnosť v náročnom makroekonomickom prostredí a schopnosť prinášať vysoké výnosy akcionárom pri zachovaní obozretného riadenia rizík.
Akcie RY.US (D1)
Zdroj: xStation5
