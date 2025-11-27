Francúzsky protimonopolný úrad zamietol sťažnosť spoločnosti Qwant na Microsoft

- Francúzsky protimonopolný úrad zamietol sťažnosť Qwantu na spoločnosť Microsoft.
Francúzsky úrad pre hospodársku súťaž Autorité de la Concurrence zamietol sťažnosť, ktorú podal francúzsky vyhľadávač Qwant na amerického technologického giganta Microsoft.
Qwant obviňoval Microsoft zo zneužívania dominantného postavenia na trhu, najmä v oblasti vyhľadávania a reklamných služieb, no podľa úradu nepredložil dostatočne presvedčivé dôkazy, ktoré by tieto obvinenia podporili.
Qwant, ktorý dlhodobo využíva technológiu Bing na zobrazovanie výsledkov vyhľadávania a správ, tvrdil, že mu Microsoft bráni vo vývoji vlastného vyhľadávača a umelej inteligencie prostredníctvom obmedzujúcich exkluzívnych podmienok. Zároveň údajne uprednostňuje vlastné reklamné služby na úkor partnerov ako Qwant.
Regulátor však nielenže zamietol samotnú sťažnosť, ale odmietol aj žiadosť o predbežné opatrenie, ktorého cieľom bolo zakázať Microsoftu určité praktiky už počas vyšetrovania. Qwant už skôr avizoval, že očakáva zamietavé rozhodnutie a plánuje sa odvolať na súd alebo sa obrátiť na iné regulačné orgány.
Microsoft rozhodnutie privítal a uviedol, že naďalej „zostáva odhodlaný poskytovať kvalitné vyhľadávacie služby a podporovať inovácie pre spotrebiteľov aj partnerov vo Francúzsku a celej Európe.“
Microsoft je významným hráčom v oblasti syndikovania vyhľadávacích služieb, pričom svoju technológiu poskytuje aj ďalším menším európskym subjektom, ako sú Ecosia, DuckDuckGo alebo Lilo.
