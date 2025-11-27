Morgan Stanley dostal v Holandsku pokutu 101 miliónov eur za daňové úniky z dividend

- Morgan Stanley dostal pokutu 101 miliónov eur od holandských úradov za daňové úniky z dividend.
- Banka využívala Cum-Cum transakcie v rokoch 2007–2012, čím si uplatnila 124 miliónov eur na dani, na ktoré nemala nárok.
- Spoločnosť už uhradila príslušné dane a uviedla, že je „rada za uzavretie tejto historickej záležitosti“.
- V Európe prebieha širšie vyšetrovanie Cum-Cum obchodov, ktoré zasahuje aj ďalšie banky a potenciálne aj americké finančné inštitúcie.
Americká investičná banka Morgan Stanley čelí pokute vo výške 101 miliónov eur od holandského štátneho zastupiteľstva za účasť na tzv. Cum-Cum obchodných praktikách, ktoré mali umožniť nelegálne vyhýbanie sa zrážkovej dani z dividend. Podľa úradov banka zámerne podávala nesprávne daňové priznania a vytvorila sofistikovanú štruktúru, ktorá umožňovala neoprávnené čerpanie daňových úľav.
Vyšetrovanie sa týka dvoch entít Morgan Stanley so sídlom v Londýne a Amsterdame, ktoré v rokoch 2007 až 2012 krátkodobo vlastnili akcie počas výplat dividend. Týmto spôsobom obdržali dividendy v celkovej výške 830 miliónov eur. Banka následne uplatnila odpočet dane z dividend vo výške 124 miliónov eur v piatich daňových priznaniach medzi rokmi 2009 a 2013, hoci podľa holandských zákonov na tieto úľavy nemala nárok.
Cum-Cum transakcie fungujú tak, že zahraničný investor dočasne prevedie akcie na domácu entitu, ktorá má nárok na daňové úľavy – napríklad na lokálnu banku – čím sa vyhne zrážkovej dani z dividend. Po výplate dividend sa akcie opäť prevedú späť. Holandská legislatíva umožňuje domácim subjektom odpočet dane len v prípade, že sú konečnými vlastníkmi dividend, čo v tomto prípade nebolo splnené.
Morgan Stanley už koncom roka 2024 uhradila príslušné daňové nedoplatky a uviedla, že je „rada, že došlo k uzavretiu tejto historickej záležitosti, ktorá sa týka daňových priznaní spred viac ako 12 rokov.“
Európske úrady v posledných rokoch výrazne sprísnili dohľad nad Cum-Cum obchodmi, ktoré umožnili bankám získať stovky miliónov eur z dividend, ktoré sú teraz považované za nelegálne. Vo Francúzsku už boli začaté trestné konania proti BNP Paribas, HSBC France, Société Générale a Natixis, zatiaľ čo daňová správa požaduje späť minimálne 4,5 miliardy eur a rozširuje audity aj na americké banky, vrátane Goldman Sachs a Bank of America.
Zatiaľ čo banky čelia priamym dôsledkom, inštitucionálni investori (napr. hedžové fondy či správcovia aktív), ktorí sa transakcií zúčastnili z druhej strany, zatiaľ zostávajú mimo vyšetrovania.
