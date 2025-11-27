Toyota profituje z rastúceho dopytu po hybridoch v USA – výroba rastie piaty mesiac po sebe

- Globálna výroba Toyoty v októbri vzrástla o 4 %, predaje o 2 %.
- Globálna výroba Toyoty v októbri vzrástla o 4 %, predaje o 2 %.
- V USA výroba vyskočila o 26 % vďaka silnému dopytu po hybridoch.
- V Číne došlo k poklesu výroby aj predaja, dôvodom je ukončenie dotácií.
- Hybridy tvoria 42 % všetkých predaných vozidiel Toyoty, zatiaľ čo elektromobily menej ako 2 %.
Toyota Motor oznámila, že jej globálna výroba v októbri medziročne vzrástla o 4 % na 926 987 vozidiel, čím pokračovala v rastovej sérii už piaty mesiac po sebe. Celosvetový predaj dosiahol 922 087 vozidiel, teda o 2 % viac než vlani. Hlavným ťahúňom rastu zostávajú Spojené štáty, kde Toyota profituje zo silného dopytu po hybridoch.
Výroba v USA medziročne vyskočila o 26 %, čo predstavuje piaty mesiac po sebe s dvojciferným rastom. Toyota tak dobieha výpadky vo výrobe dvoch modelov z minulého roka a potvrdzuje obľubu hybridných vozidiel na tamojšom trhu. Naopak, v Číne produkcia klesla o 6 % a predaj o 7 %, najmä v dôsledku ukončenia dotácií v niektorých regiónoch.
Na domácom japonskom trhu Toyota zvýšila výrobu o 7 %, no predaje klesli o 4 %. Automobilka dôvod neuviedla, čo môže naznačovať nasýtenie trhu alebo silnejšiu konkurenciu.
Za obdobie január – október 2025 predala Toyota 8,7 milióna vozidiel, z čoho 42 % tvoria hybridy a menej ako 2 % elektromobily. Štatistika zahŕňa aj vozidlá značky Lexus.
Graf TM.US (D1)
Zdroj: xStation5
