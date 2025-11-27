Akcie Deere & Co. klesli pod kľúčovú úroveň podpory 📉 Stráca podnik dynamiku?

Deere & Company (DE.US) patrí medzi najväčšie americké priemyselné firmy a zároveň je jednou z posledných veľkých spoločností, ktoré zverejnili výsledky za uplynulé štvrťročie – pre Deere ide o štvrtý fiškálny štvrťrok 2025. Spoločnosť zakončila fiškálny rok silnými výsledkami, ktoré prekročili očakávania trhu takmer vo všetkých hlavných kategóriách. Reportovala vyšší než očakávaný zisk na akciu aj výrazne silnejšie tržby, čo potvrdzuje, že technologické inovácie a zlepšenie prevádzkovej efektivity sa už premietajú do finančných výsledkov. Napriek tomu však reakcia trhu naznačila, že prekonať konsenzus nestačí na rozptýlenie obáv o výhľad celého odvetvia v nasledujúcich rokoch.
Hlavné body výsledkov:
Spoločnosť prekročila očakávania v tržbách aj zisku na akciu.
Napriek silným číslam akcie včera klesli o viac než 5 %.
Tržby vzrástli o 11 % medziročne, ťahané inováciami produktov a lepšou organizáciou procesov.
V roku 2026 sa očakáva výrazný pokles dopytu po veľkých poľnohospodárskych strojoch.
Výsledky za štvrtý štvrťrok:
Tržby: 12,4 miliardy USD (+11 % medziročne)
Zisk na akciu: 3,93 USD (vs. očakávanie 3,85 USD)
Čistý zisk: 1,1 miliardy USD
Prevádzková marža v divízii Equipment Operations: 12,6 %
Spoločnosť prekročila odhady analytikov v tržbách aj zisku na akciu. Tržby prekročili trhové očakávania o viac ako 26 %, čo je jeden z najväčších pozitívnych prekvapení za posledné štvrťroky. Tento silný výsledok odráža konzistentné investície do technológií, vrátane riešení pre presné poľnohospodárstvo, ako aj efektívnejšie riadenie zásob.
Výhľad na rok 2026:
Napriek pozitívnym číslam sa investori zamerali najmä na výhľad na rok 2026, ktorý poukazuje na potenciálne náročné prostredie. Očakávaný pokles dopytu po veľkých poľnohospodárskych strojoch o 15 až 20 % v USA a Kanade tlmí krátkodobý optimizmus.
Očakávania na rok 2026:
Čistý zisk: 4,0 až 4,75 miliardy USD
Efektívna daňová sadzba: 25 – 27 %
Cash flow z Equipment Operations: 4 až 5 miliárd USD
Pokles dopytu po veľkých strojoch: 15 – 20 %
Tieto projekcie jasne ukazujú, že nadchádzajúci rok preverí odolnosť celého odvetvia, a Deere sa bude musieť prispôsobiť slabším trhovým podmienkam. Zástupcovia spoločnosti však poukázali na rekordnú ziskovosť v tejto fáze cyklu. Chris Seibert z oddelenia vzťahov s investormi zdôraznil, že spoločnosť dosiahla viac ako 5 miliárd USD čistého zisku, čo je najlepší výsledok v jej histórii pri porovnateľnej trhovej situácii. Deanna Kovar z divízie Agriculture and Turf upozornila na rastúcu úlohu autonómnych systémov, ktoré vedenie spoločnosti vníma ako kľúčový konkurenčný faktor v nasledujúcich rokoch.
Hlavné riziká:
• Možné dovozné clá – odhadovaný dopad 1,2 miliardy USD pred zdanením
• Pokles dopytu po veľkých poľnohospodárskych strojoch v roku 2026
• Makroekonomické riziká a spomaľovanie globálneho rastu
• Potenciálne výpadky v dodávkach a logistické problémy
• Rastúca konkurencia v oblasti technológií pre presné poľnohospodárstvo
Technický pohľad na akcie Deere & Co. (DE.US):
Akcie klesli pod kľúčový 200-dňový EMA (červená línia), čo naznačuje návrat k strednodobému klesajúcemu trendu. Potenciálny medvedí pattern „hlava a ramená“ sa formuje s liniou krku pri úrovni 430 USD za akciu. Pohyb späť smerom k 480 USD by mohol tento pattern zneplatniť a otvoriť priestor pre odraz.
Zdroj: xStation5
NatWest zvažuje predaj Cushon: V hre je transakcia za takmer 200 miliónov dolárov
