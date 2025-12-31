FTSE 100 na novom maxime 📈 Tieto 3 sektory ťahajú britské akcie

Index FTSE 100 včera dosiahol historické maximum, pričom ho ťahali najmä sektory ťažby a kovov a letectva a obrany. Dnes londýnske akcie mierne klesajú a FTSE 100 by mal odovzdať malú časť svojho silného tohtoročného rastu po tom, ako v utorok 30. decembra dosiahol nové rekordy. Rally v roku 2025 bola výrazná. FTSE 100 je od začiatku roka vyššie približne o 22 %, po miernejšom zisku okolo 5 % v roku 2024.
-
Ťažiari drahých kovov patrili k najväčším víťazom, na čele s Fresnillo, ktoré je tento rok približne päťnásobne vyššie vďaka prudkému rastu cien komodít. Fresnillo v utorok dosiahlo aj rekordné maximum, čo podčiarkuje, aká dominantná bola téma kovov.
-
Akcie leteckého a obranného sektora mali silný rok, pričom Babcock a Rolls-Royce približne zdvojnásobili hodnotu a BAE Systems je vyššie asi o 50 %. Sektor naďalej podporujú širšie geopolitické trendy a rastúce výdavky na obranu.
-
K výkonnosti výrazne prispeli aj britské banky: Lloyds a Barclays posilnili takmer o 80 %, zatiaľ čo Standard Chartered a HSBC pridali 85 %, respektíve 50 %.
Prekoná FTSE 100 britské stredné a malé firmy?
-
Rok 2026 čoraz viac vyzerá ako ďalší rok, keď FTSE 100 porazí FTSE 250. Index veľkých firiem má vietor v chrbte, zatiaľ čo stredne veľké firmy viac naviazané na britskú ekonomiku čelia náročnejšiemu domácemu prostrediu.
-
Výkonnostný rozdiel je už výrazný. Za posledných päť rokov je FTSE 100 vyššie približne o 50 %, teda asi päťkrát viac než FTSE 250.
-
Príbeh „znovuotvorenia Británie“, ktorý pomohol FTSE 250 v roku 2021, je preč. Vtedy index ťažený domácou ekonomikou profitoval z post-lockdownového oživenia, no smerom do roku 2026 nevidno podobný pozitívny katalyzátor.
-
Oba indexy majú podobné očakávania rastu ziskov (okolo 9 %), no rizikový profil nie je rovnaký. FTSE 250 vyzerá citlivejší na znižovanie odhadov ziskov vzhľadom na signály slabosti britskej ekonomiky.
-
Údaje o britskom spotrebiteľovi sú varovným signálom. Dáta Barclays naznačujú, že domácnosti vstupujú do roku 2026 v slabšej kondícii, čo pre viac domáci FTSE 250 nie je dobrá správa.
-
Štruktúra FTSE 100 je teraz jednoducho atraktívnejšia. Je viac medzinárodná a defenzívna (so sektormi ako zdravotníctvo), čo zvyčajne drží lepšie, keď ekonomické momentum slabne.
-
Ani z pohľadu expozície na stredné firmy FTSE 250 nevychádza dobre v porovnaní s Európou. Index zaostáva za európskymi konkurentmi v očakávanom raste ziskov na budúci rok.
-
Bloomberg Intelligence očakáva, že momentum ziskov FTSE 100 zostane silnejšie než pri Stoxx 600, čo posilňuje argument pre expozíciu na britské veľké firmy oproti širšej Európe.
-
Expozícia na ťažbu je pre FTSE 100 dôležitá „divoká karta“. Ak budú kovy ďalej rásť, môžu z toho tituly v FTSE 100 ťažiť nadproporčne. Fresnillo už tento rok posilnilo približne o 450 %, čo ukazuje, aká silná táto téma môže byť.
-
Rastúce globálne výdavky na obranu naďalej nahrávajú titulom ako BAE Systems a Rolls-Royce a pridávajú FTSE 100 štrukturálnu podporu.
-
Obmedzený priestor na znižovanie sadzieb BoE je pozitívom pre banky vo FTSE 100. Takéto nastavenie zvyčajne praje vyššej váhe bánk, zatiaľ čo ide proti FTSE 250, ktorý má vyššiu váhu sektorov citlivých na sadzby, napríklad nehnuteľností.
UK100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
