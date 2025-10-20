Globálny výpadok AWS ovplyvňuje služby Amazonu, akcie zostávajú stabilné pred zverejnením výsledkov hospodárenia

- Globálny výpadok AWS ovplyvňuje služby vrátane Amazon.com, Prime Video, Alexa a Ring.
Amazon Web Services (AWS) zaznamenáva rozsiahly globálny výpadok, ktorý od rána 20. októbra 2025 spôsobuje narušenie fungovania mnohých populárnych online platforiem. Problémy ovplyvňujú služby ako Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring a aplikáciu McDonald's (ktorá čiastočne závisí od infraštruktúry AWS).
AWS potvrdil, že problém sa vyskytuje hlavne v regióne US-EAST-1, ale jeho účinky sú citeľné po celom svete. Spoločnosť aktívne vyšetruje príčiny zvýšeného počtu chýb a oneskorení vo viacerých službách. Zatiaľ nebola poskytnutá žiadna oficiálna príčina ani odhadovaný čas vyriešenia problému. AWS sľúbil, že bude poskytovať aktualizácie každých 45 minút alebo skôr, ak budú k dispozícii nové informácie.
Výpadok spôsobuje, že používatelia po celom svete majú ťažkosti s prístupom k týmto službám, pričom niektoré sú úplne nedostupné alebo nestabilné. Napríklad spoločnosť Perplexity potvrdila, že jej služba je offline kvôli problémom s infraštruktúrou AWS, a používatelia zariadení Alexa hlásili, že zariadenia nereagujú.
Hoci výpadok výrazne ovplyvňuje každodenné činnosti podnikov a individuálnych používateľov, jeho vplyv na cenu akcií Amazonu je zatiaľ minimálny. Stojí však za zmienku, že od začiatku roka akcie Amazonu zaostávajú za hlavnými trhovými indexmi, ako sú Nasdaq 100 a S&P 500. Kým tieto indexy zaznamenali nárast približne o 15 % až takmer 20 %, akcie Amazonu klesli o niekoľko percent. Napriek tomu investori zostávajú opatrne optimistickí a čakajú na štvrťročnú správu o ziskoch spoločnosti, ktorá je naplánovaná na štvrtok a ktorá by mohla byť kľúčová pre budúci smer akcií.
