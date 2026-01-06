NVIDIA uviedla platformu Vera Rubin: Nová éra AI superpočítačov na veľtrhu CES 2026

-
NVIDIA predstavila platformu Vera Rubin s komplexnou integráciou šiestich AI komponentov.
-
Očakáva sa päťnásobný nárast výkonu pri inference a desaťnásobné zníženie nákladov na token.
-
Platforma je už vo výrobe, s nasadením od 2. polroka 2026.
-
NVIDIA rozširuje AI ekosystém o otvorené modely a aplikácie v reálnom svete.
-
NVIDIA predstavila platformu Vera Rubin s komplexnou integráciou šiestich AI komponentov.
-
Očakáva sa päťnásobný nárast výkonu pri inference a desaťnásobné zníženie nákladov na token.
-
Platforma je už vo výrobe, s nasadením od 2. polroka 2026.
-
NVIDIA rozširuje AI ekosystém o otvorené modely a aplikácie v reálnom svete.
Na veľtrhu CES 2026 v Las Vegas predstavila spoločnosť NVIDIA svoju najambicióznejšiu infraštruktúru umelej inteligencie – platformu Vera Rubin. Generálny riaditeľ Jensen Huang počas hlavného prejavu predstavil novú generáciu AI architektúry, ktorá má zásadne urýchliť nasadzovanie veľkých AI systémov, znížiť náklady a posilniť schopnosti generatívneho a rozumového spracovania.
Vera Rubin nie je len vylepšením predošlej generácie, ale ukážkou prechodu na AI továrne – vysoko výkonné centrá, ktoré nepretržite trénujú a prevádzkujú modely umelej inteligencie.
Šesť čipov, jedna výpočtová jednotka
Platforma pomenovaná po americkej astronómke Vere Rubinovej je postavená na nasledovníkovi architektúry Blackwell, pričom tentokrát ide o komplexné prepojenie šiestich základných komponentov:
-
Vera CPU – ARM procesor optimalizovaný pre riadenie dátového toku
-
Rubin GPU – nová generácia grafického čipu pre transformery a výpočty NVFP4
-
NVLink 6 Switch – extrémne rýchle prepojenie medzi čipmi v racku
-
ConnectX‑9 SuperNIC – pokročilé sieťové riešenie pre efektívne škálovanie
-
BlueField‑4 DPU – akcelerátor pre správu infraštruktúry
-
Spectrum‑6 Ethernet Switch – sieťový prvok s nízkou spotrebou pre rackové systémy
Cieľom je vytvoriť architektúru, kde celý rack funguje ako jedna výpočtová jednotka, čím sa maximalizuje výkon a minimalizuje latencia.
Výkonnostný náskok a dostupnosť
NVIDIA deklaruje, že Rubin GPU dosahuje násobné zlepšenie výkonu pri trénovaní aj inference, pričom náklady na generovanie tokenov môžu klesnúť až desaťnásobne. Pomáha tomu aj nový Transformer Engine tretej generácie.
CEO Huang zároveň oznámil, že platforma Vera Rubin je už vo výrobe. Prvé systémy by sa mali objaviť u partnerov v druhej polovici roku 2026.
Softvérový rozmer a strategický význam
Okrem hardvéru NVIDIA predstavila aj nové softvérové riešenia a otvorené modely pre priemyselné využitie – od zdravotníctva po autonómne vozidlá. Platforma zároveň ukazuje, že NVIDIA smeruje aj mimo dátových centier – do sveta "fyzickej AI", ktorá priamo interaguje s okolitým prostredím.
Vera Rubin tak predstavuje strategický pilier pre dlhodobý rast spoločnosti a upevnenie jej vedúcej pozície v oblasti AI infraštruktúry.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Alphabet predbehol Apple a stáva sa druhou najcennejšou spoločnosťou na svete
OneStream za 6,4 miliardy USD mení vlastnícku štruktúru a posilňuje AI stratégiu pre financie
Meta stavia na jadrovú energiu ako základ pre rozvoj umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.