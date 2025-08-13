Graf dňa: AUDJPY (13.08.2025)

Na menovom trhu dnes pár AUD/JPY získava na hodnote v dôsledku rastúcich očakávaní prísnejšej menovej politiky v Austrálii. Údaje o raste miezd za druhý štvrťrok (3,4 % medziročne oproti prognóze 3,3 %) nielenže prekonali očakávania analytikov, ale aj posilnili obavy z pretrvávajúceho inflačného tlaku. Vyššia miera rastu miezd posilňuje austrálsky dolár a naznačuje, že RBA by mohla odložiť výraznejšie znižovanie sadzieb alebo predĺžiť obdobie reštriktívnej politiky, čo by viedlo k zhodnoteniu AUD voči iným menám.
Zároveň sa slabosť jenu prehĺbila po zverejnení údajov o inflácii výrobcov v Japonsku – rast PPI v júli dosiahol iba +0,2 % medzimesačne a +2,6 % medziročne, čo je menej ako v predchádzajúcich mesiacoch a pod úrovňou prognóz. Pokračujúci klesajúci trend inflácie výrobcov poukazuje na obmedzené tlaky na náklady a posilňuje argumenty pre Bank of Japan, aby si udržala miernu, ultraexpanzívnu menovú politiku. Táto odlišnosť vo vyhliadkach úrokových sadzieb v Austrálii a Japonsku zhoršuje menovú diferenciáciu medzi týmito dvoma menami. Výsledkom je jasná podpora pre AUD/JPY, ktorý v nestabilnom globálnom prostredí získava na popularite ako typický predstaviteľ menového páru pre carry trade.
Pár AUDJPY obnovuje svoj rastúci trend, ktorý je charakterizovaný 50-, 100- a 200-dňovými exponenciálnymi kĺzavými priemermi (modrá, fialová a zlatá krivka na grafe). Pokiaľ obchodovanie zostáva nad týmito zónami, technický trend sa udržiava. Pri pohľade na Bollingerove pásma vidíme, že napriek niekoľkým po sebe idúcim dňom ziskov kotácie neprekračujú 2 štandardné odchýlky od rozsahu kotácií z posledných 14 obchodných dní. RSI zostáva blízko zóny 57,6 bodu, čo je neutrálna hodnota. Zdroj: xStation
