Graf dňa: AUDJPY (24.09.2025)

AUDJPY sa odráža býčím smerom o 0,7 %, pričom jen sa vzdal voči austrálskemu doláru najviac spomedzi všetkých mien G10. Dynamické zhodnocovanie AUDJPY bolo motivované trend podporujúcimi údajmi z oboch ekonomík, najmä vyšším mesačným údajom o inflácii v Austrálii, ktorý obmedzuje očakávania ďalšieho uvoľňovania menovej politiky v krajine.
AUDUSD sa odráža od spodnej hranice dobre viditeľného rastúceho kanála. Dnešné zisky vymazávajú nedávnu korekciu, ktorá pár vytlačila z najvyšších úrovní od začiatku roka 2025. Zdroj: xStation5
Čo dnes formuje AUDJPY?
- Austrálsky index spotrebiteľských cien vzrástol v auguste oproti predchádzajúcemu roku o 3,0 %, čo je viac ako 2,8 % v júli a mierne nad prognózami. Nárast bol čiastočne spôsobený bázickými efektmi, ale poukázal na pretrvávajúce tlaky, najmä v službách, ako je stravovanie v reštauráciách, jedlo na objednávku a audiovizuálne služby. Jadrová inflácia bola zmiešaná: skrátený priemer sa znížil na 2,6 %, zatiaľ čo miera bez volatilných položiek stúpla na 3,4 %. Vyššie boli aj náklady na bývanie, čo naznačuje riziká rastu inflácie v treťom štvrťroku po mesiacoch mierneho rastu.
- Trhy po prekvapujúcej inflácii rýchlo upravili očakávania týkajúce sa sadzieb, pričom hlavné banky a finančné inštitúcie upustili od výziev na novembrové zníženie. Šance na tento krok klesli na 50 % z takmer 70 % pred zverejnením údajov, pričom investori teraz očakávajú, že sadzby zostanú na úrovni 3,6 % minimálne do mája 2026. Analytici označili trh práce za kľúčovú premennú pre smerovanie politiky, hoci jeho volatilita znižuje pravdepodobnosť krátkodobého zníženia. RBA naďalej kladie dôraz na štvrťročný index spotrebiteľských cien ako na svoje preferované usmernenie.
- Na strane JPY sa aktivita japonského súkromného sektora viditeľne spomaľuje, ako naznačili septembrové rýchle PMI. Kompozitný index dosiahol najnižšiu hodnotu za posledné štyri mesiace, pričom výrobný sektor klesol viac, ako sa očakávalo, zo 49,7 na 48,4, čo je najnižšia hodnota od marca, v dôsledku prudkého poklesu objednávok a slabšieho vývozu. Expanzia v službách pomohla vykompenzovať pokles vo výrobe vďaka solídnej aktivite a tržbám, čo bolo odrazom silného domáceho dopytu. Nákladové tlaky pretrvávali, predajné ceny rástli a rast zamestnanosti sa spomalil na dvojročné minimum.
