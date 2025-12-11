Graf dňa: AUDUSD (11.12.2025)

Správa o austrálskom trhu práce za november bola slabšia, než sa očakávalo. V dôsledku toho došlo na devízovom trhu k výraznému výpredaju austrálskeho dolára, ktorý v súčasnosti voči ostatným menám krajín G10 klesol o 0,30 až 0,60 %.
Zamestnanosť nečakane klesla o 21,3 tis. osôb, čo predstavuje najväčší mesačný pokles za posledných deväť mesiacov. Stabilizácia miery nezamestnanosti na úrovni 4,3 % trh neupokojila, pretože skladba údajov bola slabá: zamestnanosť na plný úväzok sa prepadla o 56,5 tis. osôb, participácia klesla na 66,7 % a podzamestnanosť vzrástla na 6,2 %, čo je najvyššia úroveň za viac ako rok. Súčasný pokles počtu zamestnaných aj nezamestnaných naznačoval, že časť ľudí opúšťa pracovnú silu, čo posilňovalo príbeh o ochladzovaní - aj keď nie kolapse - trhu práce. Tieto faktory zanechali AUD pod miernym tlakom napriek slabšiemu USD po včerajšom znížení sadzieb Fedu o 25 bázických bodov.
Napriek tomuto oslabeniu zostáva potenciál AUD smerom nadol čiastočne obmedzený stále jastrabím postojom RBA. Guvernérka Michele Bullocková tento týždeň pripomenula, že Banková rada aktívne diskutovala o scenároch vyžadujúcich zvýšenie sadzieb, pričom zdôraznila, že „je nesprávne predpokladať“, že RBA nie je ochotná sprísniť politiku, ak inflácia zostane lepkavá. Ekonómovia sa vo všeobecnosti zhodujú v tom, že trh práce sa postupne uvoľňuje, zatiaľ čo náklady práce, oživenie inflácie a pretrvávajúce vysoké využitie kapacít zostávajú oblasťami, ktoré banku znepokojujú. V dôsledku toho trh neočakáva zníženie sadzieb a časť trhu dokonca vidí riziko ich zvýšenia v roku 2026, ak sa inflácia opäť zrýchli. Zmiešané údaje z trhu práce zatiaľ komplikujú krátkodobý výhľad, ale zásadne nemenia postoj RBA.
AUDUSD klesol o 0,40 % na 0,6645, čím vymazal časť stredajších ziskov vyvolaných rozhodnutím Fedu.
