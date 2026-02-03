Graf dňa: AUDUSD rastie 📈 po jestřábom prekvapení od RBA (03.02.2026)

Zatiaľ čo sa na trhu vytvoril konsenzus ohľadom možného zvýšenia sadzieb zo strany RBA, viaceré veľké investičné banky boli výnimkami a stavili na ponechanie sadzieb. Rezervná banka Austrálie tak priniesla mierne prekvapenie smerom nahor – nielen samotným krokom, ale aj svojím výhľadom. RBA sa stala prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá v roku 2026 otočila kurz smerom k sprísňovaniu, zatiaľ čo ostatní hráči stále rozpletajú infláciu z rokov po 2022.
Hra RBA
Rezervná banka Austrálie zvýšila svoju základnú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,85 % z predchádzajúcich 3,6 %. Ide o prvé zvýšenie od februára 2024. Ešte pred pár mesiacmi sa očakávalo ďalšie uvoľnenie politiky, no ostrý jestřabí obrat ku koncu roka 2025 a pretrvávajúce cenové tlaky zvýšili pravdepodobnosť tohto kroku na 80 %. Rada banky uviedla tri hlavné dôvody:
-
Tvrdohlavá inflácia: Rast cien v druhej polovici 2025 zrýchlil viac, než sa čakalo. Jádrová inflácia (trimmed mean) je aktuálne na úrovni 3,4 %, teda nad cieľovým pásmom 2–3 %.
-
Odolná spotreba: Výdavky domácností rastú, čo sa odzrkadľuje aj v silnej podnikateľskej aktivite. Ekonomický rast zostáva stabilný s náznakmi ďalšieho zrýchlenia.
-
Napätý trh práce: Miera nezamestnanosti klesla na sedemmesačné minimum 4,1 %, pričom ponuka pracovnej sily je stále obmedzená.
Aj keď RBA poznamenala, že niektoré inflačné faktory môžu byť dočasné, varovala pred hlavnými rizikami vyplývajúcimi z problémov na strane ponuky a prudkého oživenia súkromného dopytu.
Makro výhlaď: Výrazná revízia inflácie
Aktualizované ekonomické projekcie centrálnej banky ukazujú agresívnejší postoj:
-
Rast HDP: Má zostať tento rok blízko trendu, no v druhej polovici 2026 klesnúť o viac než jeden percentuálny bod pod trend.
-
Inflácia (očistená): Očakáva sa, že ostane na úrovni okolo 0,9 % q/q v nasledujúcich dvoch kvartáloch (oproti bežným 0,7 %) a skončí rok 2026 na 3,2 % y/y – stále nad hornou hranicou cieľa.
-
Nezamestnanosť: Má postupne rásť, ako sa sprísnenie politiky začne prejavovať.
Guvernérka Michele Bullocková poznamenala, že inflácia pravdepodobne zostane nad cieľom po „dlhšie obdobie.“ Hoci sa nevyjadrila, či ide o začiatok trvalého cyklu, alebo jednorazový krok, inštitucionálni analytici majú jestřabí pohľad. CBA očakáva ďalšie zvýšenie už v máji, zatiaľ čo Westpac tvrdí, že „práh pre ďalšie sprísnenie je veľmi nízky.“
Trhové ocenenie aktuálne naznačuje, že ďalšie plné zvýšenie príde až v auguste, no pravdepodobnosť májového kroku už dosiahla 87 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technická analýza
Pár AUD/USD si užíva silnú niekoľkotýždňovú rally a aktuálne testuje hranicu 0,70. Hoci nedávny výpredaj komodít naznačoval hlbšiu korekciu, kovy sa zotavujú: meď je späť pri 13 000 USD, striebro sa blíži k 90 USD a zlato sa vyšplhalo späť nad 4 900 USD. Denné uzavretie nad touto úrovňou by mohlo pri zlate signalizovať formáciu „bullish engulfing,“ čo by mohlo znamenať koniec nedávnej korekcie.
Austrálsky dolár sa obchoduje na najvyššej úrovni od februára 2023 a má silnú pozíciu. Rozširujúci sa úrokový rozdiel medzi Austráliou a USA spolu s komoditným supercyklom môžu pár posunúť k úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu na 0,7200, so strednodobým cieľom v pásme 0,74–0,75.
