Graf dňa - Bitcoin (02.10.2025)

Bitcoinu sa podarilo vyšplhať nad 118 000 USD, k čomu prispeli očakávania zníženia úrokových sadzieb v Spojených štátoch, ktoré ďalej podporila neistota týkajúca sa budúceho stavu americkej ekonomiky v súvislosti s uzavretím vlády. Očakávaná správa o stave amerického trhu práce NFP plánovaná na piatok nebude zverejnená, zatiaľ čo súkromné údaje - augustová správa JOLTS (mierne nad prognózami) a septembrová správa ADP (oveľa slabšia; ukazuje pokles zamestnanosti) - poskytujú Federálnemu rezervnému systému argumenty na zníženie úrokových sadzieb.
Trhy očakávajú, že Fed v tomto roku zníži sadzby ešte dvakrát, aj keď údaje mimo trhu práce zostávajú relatívne solídne a nenaznačujú problémy so spotrebou v USA. Dolár preto oslabuje v pomerne „zdravých“ (nerecesijných) podmienkach, čo podporuje zisky na Wall Street a v kryptomenách, ktoré profitujú z klesajúcich výnosov dlhopisov a zvýšeného apetítu po rizikových aktívach. Čistý prílev do ETH a BTC ETF opäť vzrástol; len v prípade Bitcoinu dosiahol prílev v posledný septembrový deň 429 miliónov USD, čím sa predĺžila pozitívna dynamika.
Z technického hľadiska sa Bitcoin v súčasnosti obchoduje približne 5 % nad realizovanou cenou krátkodobého držiteľa (STH Realized Price) a našiel silnú podporu na kritickej úrovni 110 000 USD - čo je významné z technického hľadiska aj z hľadiska reťazca. Základným scenárom sa teraz javí pokus o „útok“ na historické maximum v blízkosti 123 000 USD, najmä ak sentiment na Wall Street zostane pozitívny. V okolí 108 000 - 110 000 USD sa tiež vytvoril útvar dvojitého dna, ktorý posilňuje býčie momentum a naratív. Návrat k 100 000 USD z tejto úrovne by však zvýšil pravdepodobnosť testovania zóny 98 000 - 100 000 USD.
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
Bitcoin rastie o 2 % a blíži sa historickým maximám 📈
Meď opäť rastie, blízko historického maxima! 📈🏗️
Emisné kontrakty prudko rastú! 📈🏭
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.