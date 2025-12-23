Cena medi po prvý raz v histórii prekonala 12 000 USD – trh poháňa kombinácia ciel, výpadkov ťažby a špekulácií

- Meď po prvý raz v histórii prekonala hranicu 12 000 USD za tonu.
- Ceny poháňa kombinácia plánovaných ciel USA, výpadkov ťažby a špekulatívneho obchodovania.
- Čína síce znižuje dopyt, no trh ovládli očakávania budúceho deficitu.
- Banky varujú pred možným nedostatkom až 600 000 ton medi v roku 2026 a vidia priestor na ďalší rast cien.
- Meď po prvý raz v histórii prekonala hranicu 12 000 USD za tonu.
- Ceny poháňa kombinácia plánovaných ciel USA, výpadkov ťažby a špekulatívneho obchodovania.
- Čína síce znižuje dopyt, no trh ovládli očakávania budúceho deficitu.
- Banky varujú pred možným nedostatkom až 600 000 ton medi v roku 2026 a vidia priestor na ďalší rast cien.
Cena medi na londýnskej burze prekonala historický míľnik 12 000 USD za tonu, konkrétne dosiahla 12 044 USD, čím zavŕšila rast o viac než tretinu od začiatku roka. Tento prudký nárast je najväčší od roku 2009 a je výsledkom súbehu trhových a geopolitických faktorov.
Hlavným spúšťačom je obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zvažuje zavedenie ciel na dovoz medi. To viedlo k predzásobovaniu amerického trhu a globálnemu boju o obmedzené dodávky. Paradoxne, napriek slabnúcemu dopytu z Číny, najväčšieho svetového spotrebiteľa medi, cena ďalej prudko rastie, pretože trhu dominujú očakávania, nie aktuálna spotreba.
Silný tlak prichádza aj zo strany ponuky. Ťažba čelí významným výpadkom v Amerike, Afrike a Ázii. Deutsche Bank očakáva pokles globálnej produkcie o 3 % tento rok, s ďalším znížením v roku 2026. Morgan Stanley varuje, že budúci rok sa trh s meďou dostane do najväčšieho deficitu za viac než 20 rokov – konkrétne 600 000 ton.
Aj keď súčasné zásoby sú na prijateľnej úrovni, dlhodobý výhľad ostáva silne býčí. Meď je totiž kľúčová pre budúce rastové sektory, ako sú elektromobilita, obnoviteľné zdroje a výpočtový výkon pre AI.
Citigroup nevylučuje rast až na 15 000 USD, ak dôjde k oslabeniu dolára a uvoľňovaniu menovej politiky v USA. Napriek tomu niektorí analytici, napríklad z Goldman Sachs, varujú, že súčasný rast je poháňaný skôr špekuláciami než reálnym napätím medzi ponukou a dopytom.
Goldman Sachs však naďalej radí meď medzi najperspektívnejšie priemyselné kovy a zvýšil svoj výhľad pre rok 2026 na 11 400 USD za tonu.
Graf COPPER (H1)
Meď pokračuje vo svojom extrémne silnom vzostupnom trende na hodinovom grafe, pričom cena práve dosiahla nové historické maximum 12 128 USD. Tento pohyb sprevádza významná dynamika a objem, čo potvrdzuje silnú vlnu nákupov. Kĺzavé priemery EMA 50 (11 867 USD) a SMA 100 (11 768 USD) jasne rastú a sú značne pod aktuálnou cenou, čo naznačuje silný trend a momentálne veľmi prekúpený trh. CCI (237,5) aj dynamika (102,1) dosahujú extrémne vysoké hodnoty, čo potvrdzuje prekúpený stav trhu, ale aj intenzitu rastového impulzu. Objem obchodovania sa spolu s cenou výrazne zvýšil, čo potvrdzuje platnosť vzostupného pohybu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: Sviatočné obdobie tlmí volatilitu napriek politickým rizikám
Sucden zatvára nákupné centrum kakaa v San Pedre, trh čelí prudkej volatilite
BREAKING: Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA pod očakávaniami! 🚨
DE40: Regulačné a diplomatické eskalácie počas sviatkov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.