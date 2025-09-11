Graf dňa - Bitcoin (11.09.2025)

Bitcoin včera prelomil krátkodobú rezistenciu okolo 113 000 USD a zároveň prekonal 23,6 % Fibonacciho retracement svojho posledného významného klesajúceho impulzu. Tento pohyb nasleduje po prelomení korekcie smerom nadol zo začiatku septembra, ktorá negovala potenciálnu formáciu dvojitého vrcholu nad úrovňou 120 000 USD.
Jedným z kľúčových faktorov tejto rally je očakávanie výraznejšieho zníženia sadzieb zo strany Fedu, čo by mohlo viesť k oslabeniu dolára. Hoci pár EURUSD nakoniec ustúpil pod úroveň 1,1700, potenciál agresívnejšieho zníženia sadzieb by mohol dolár zaťažiť. Včerajšie údaje o inflácii PPI podporili nádeje na väčšie zníženie a dnes o 14:30 sa dozvieme kľúčové údaje o inflácii CPI. Hoci sa očakáva, že inflácia v dôsledku ciel medziročne vzrastie na 2,9 %, nižší údaj PPI môže naznačovať menší tlak na jej zvyšovanie, ako sa pôvodne predpokladalo.
Čo ďalšie by mohlo podporovať dynamiku Bitcoinu?
- Prílev ETF: V stredu 10. septembra zaznamenali bitcoinové ETF prílev viac ako 750 miliónov USD.
- Čistý prílev za september už prekročil 1 miliardu USD, čím sa zvrátil odlev zaznamenaný v auguste.
- Akumulácia veľrýb: Údaje na reťazci odhaľujú „masívnu“ akumuláciu zo strany „veľrybích“ investorov v auguste, ktorá dosiahla približne 3 miliardy USD. Počet adries, ktoré držia aspoň 100 BTC, dosiahol rekordných 19 130, čím prekonal predchádzajúce maximum z roku 2017.
- Zmenšujúca sa ponuka na burze: Dostupná ponuka bitcoinov na burzách sa zmenšuje. Bitcoin teraz predstavuje menej ako 11 % kryptomien na burzách, čo je najnižšia úroveň od roku 2018. Približne 70 % celkovej ponuky Bitcoinu nezmenilo majiteľa už najmenej rok, čo signalizuje hromadenie zo strany dlhodobých investorov.
- Prijatie zo strany podnikov: Rastúci počet spoločností sa rozhoduje držať časť svojich aktív v Bitcoinoch. Podľa údajov AInvestu korporácie a spriaznené inštitúcie (ETF, vlády atď.) v súčasnosti vlastnia 3,7 milióna BTC.
- Zníženie pákového efektu: Údaje spoločnosti Glassnode naznačujú, že pomer finančnej páky používaný na obchodovanie s Bitcoinom sa tento rok výrazne znížil, čo naznačuje posun od špekulácií k dlhodobej inštitucionálnej alokácii.
