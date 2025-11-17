Sója na 15-mesačnom maxime vďaka správe USDA a obchodnému optimizmu medzi USA a Čínou 📈 🫛

- Kontrakt na sóju preráža kľúčový odpor vďaka obnoveným očakávaniam dopytu
- Okrem toho najnovšia správa USDA predpovedá nižšiu produkciu, čo naznačuje trhový tlak smerom nahor.
Futures na sóju dnes prudko vzrástli (+2,4 %) a zotavili sa z nedávnych poklesov, keď obchodníci reagovali na obnovený optimizmus v súvislosti s poľnohospodárskym obchodom medzi USA a Čínou. Januárový kontrakt na sóju na burze CBOT posilnil o 20½ centa na 11,45 USD za bušel. Nárast podporili očakávania, že Čína by po nedávnych diplomatických rozhovoroch mohla zvýšiť nákupy americkej sóje.
Nepravidelné zrážky v Brazílii taktiež podporili ceny, keďže vyvolali obavy o budúcu ponuku. Sójová múčka a sójový olej sa obchodovali zmiešane, zatiaľ čo futures na kukuricu mierne vzrástli, čo odráža širšiu podporu na trhu s obilninami po najnovšej správe USDA. Inštitúcia predpovedá, že produkcia sóje v USA dosiahne 4,25 miliardy bušlov, čo je mierne pod očakávaniami a o 3 % menej ako vlani. Výnosy sa majú dostať na rekordných 53 bušlov na aker, pričom celková zozbieraná plocha bude menšia ako v roku 2024 – 80,3 milióna akrov.
Kontrakt SOYBEAN sa prudko odrazil od ranného výpredaja, čo viedlo k rastu ceny na 15-mesačné maximum. RSI aktuálne vstupuje do prekúpenej oblasti, pričom meniace sa fundamenty ponuky a dopytu pravdepodobne podporia zvýšenú valuáciu. Zdroj: xStation5
