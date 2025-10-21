Graf dňa: Bitcoin (21.10.2025)

- Bitcoin stráca takmer 3 % a klesá na 107 000 USD
- Cena BTC opäť pod EMA200
- Bitcoin stráca takmer 3 % a klesá na 107 000 USD
- Cena BTC opäť pod EMA200
Cena Bitcoinu dnes klesla takmer o 3 % a ustúpila na úroveň okolo 107 000 USD, aj keď Wall Street si udržal včerajšie zisky a celkový sentiment na trhu zostáva optimistický pred plánovaným stretnutím Donalda Trumpa a Xi Jinpinga v Soule, ktoré sa uskutoční budúci týždeň.
- Napriek optimistickému tónu na širších trhoch bitcoin opäť klesol a prekonal kľúčovú 200-dňovú EMA (červená čiara, blízko 109 500 USD), čo by mohlo signalizovať strednodobú slabosť. Ak sa pozrieme na predchádzajúce korekcie podobného rozsahu, pokračujúci klesajúci trend by mohol reálne viesť k testovaniu kľúčovej úrovne podpory 100 000 USD.
- Dodatočný tlak môže prichádzať od krátkodobých držiteľov, ktorí v súčasnosti čelia priemerným stratám vo výške niekoľkých percent. Podľa údajov BGeometrics (STH Realized Price) je priemerná nákupná cena pre túto skupinu nad hranicou 113 000 USD. Najbližšia významná rezistencia sa opäť vytvorila okolo psychologickej hranice 110 000 USD. Ani správy o ďalších nákupoch bitcoinu zo strany MicroStrategy nedokázali podporiť cenu, zatiaľ čo prílevy ETF vykazujú známky oslabenia.
Bitcoin (interval D1)
Zdroj: xStation5
FRA40 po optimistických údajoch o podnikateľskej dôvere vo Francúzsku stúpla
Ranné zhrnutie (23.10.2025)
Dennie zhrnutie – Korekcia na Wall Street pre americké exportné obmedzenia voči Číne a slabšie výsledky firiem
🛢️WTI Crude rastie o viac než 2 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.